Elecciones en Estados Unidos 2024: las series y películas sobre Donald Trump Por Carolina Liponetzky







Algunas premonitorias, otras descriptivas o más críticas, se pueden ver "Trump: an american dream", "The Trump show", la película "The apprendice" ovacionada en Cannes, "Veep", “Hillbilly, una elegía rural” y "Dirty money".

“The apprentice”, es un drama biográfico dirigido por Ali Abbasi, protagonizado por Sebastian Stan como Donald Trump. Ovacionado en Cannes, estrenado en cines hace dos semanas y ya disponible en streaming.

En el día de las elecciones en Estados Unidos, son varios los films y series vinculados con Donald Trump y en manera casi nula con su contendiente Kamala Harris salvo por sus apariciones en TV durante la campaña. El streaming aporta material de ficción, casi siempre inspirada en hechos reales. Como sea, la realidad siempre supera la ficción. Veamos

En Netflix puede verse “Trump: an american dream”, una serie documental de 2017 que en cuatro capítulos cuenta el ascenso de Donald Trump desde sus primeros pasos en la alta sociedad de Nueva York hasta la Casa Blanca. Cuatro décadas de historia americana a las que Trump hizo su contribución en imágenes: desde combates de lucha libre hasta episodios de “Sex and the city”, desde anuncios de pizza hasta debates políticos.

dream.jfif "Trump, an american dream". El primer capítulo transcurre en los años ´70 y ´80, cuando el joven Trump dio sus primeros pasos en Nueva York: su padre Fred estaba detenido en el Bronx en los años del alcalde Ed Koch y las bandas callejeras. Se muestra el crimen en auge y el advenimiento de las nuevas leyes. Trump aprovechó el caos para comprar edificios históricos y poner la primera piedra de la Trump Tower. Para tratar con la administración de izquierda, Trump eligió como mentor a Roy Cohn, ex abogado de las grandes familias mafiosas, ex fiscal que envió a la muerte a la pareja Rosemberg durante el macartismo, ex eminencia negra de la administración Reagan. Un personaje tan controvertido que merece ser encarnado por Al Pacino en “Angels in America”.

El segundo episodio aborda los años ´80 y ´90, cuando tras conquistar Nueva York Trump descubre Atlantic City e inicia romances con Marla Maples e Ivana. El tercer capítulo aborda los años ´90 y 2000. Trump pone su apellido en productores de carne, constructores coreanos, creadores de juegos de mesa. Estos son los años en que se convierte en su propia oficina de prensa y llama a los diarios para dar noticias sobre sí mismo. Llega la suntuosa boda con la supermodelo Melania Knauss, en la que también participan los Clinton. En el último capítulo, los años 2000 y 2010, Trump se convierte en la estrella del reality show más visto de la TV: “The Apprentice”. Uno de los entrevistados sostiene que millones de estadounidenses sin memoria se dejaron fascinar por el arquetipo del empresario ganador y resuelto, olvidando las quiebras y los fracasos.

En Prime Video puede verse “The Trump Show”, documental de 2020 que muestra protestas, agitación política y pandemia: la historia interna de la presidencia de Trump. Amigos y enemigos hablan de su ascenso de estrella de televisión a líder de EE.UU. show.jpg La película estrenada hace dos semanas, “The apprentice”, es un drama biográfico dirigido por Ali Abbasi, protagonizado por Sebastian Stan como Donald Trump y se centra en los años formativos como magnate inmobiliario en Nueva York. En tanto narra la relación de Trump con su abogado y mentor, Roy Cohn, interpretado por Jeremy Strong, con el ascenso del magnate desde los ´70 en el ámbito de los bienes raíces, así como los métodos poco ortodoxos que empleó, guiado por Cohn, conocido por su influencia en la derecha y manipulador político. Las actuaciones fueron elogiadas desde su estreno mundial en el Festival de Cannes en mayo, sin embargo la película trajo controversia. El equipo de Trump envió una carta de cese y desistimiento acusando a los cineastas de difamación e interferencia electoral ilegal. El film muestra a Trump en aspectos nunca antes vistos, incluido un tema impactante basado en el libro Lost Tycoon. Durante una escena, Trump está representado en una confrontación violenta con su primera esposa, Ivana Trump, interpretada por Maria Bakalova. Ivana acusó a Trump de violación en una declaración jurada de divorcio en 1990, aunque luego aclaró sus palabras indicando que no lo dijo “en un sentido literal o criminal”. Trump negó siempre dicha acusación. En ocasión de su estreno en Cannes, “El Aprendiz” recibió una gran ovación de pie. El director, resaltó la importancia de hacer películas que aborden temas políticos y sociales relevantes, destacando en una declaración que “no hay una manera metafórica agradable de lidiar con el fascismo”. Recuerda al gran cineasta Michael Moore en tiempos de George Bush. Trump lideró el programa de televisión "The Apprentice", en el que surgieron acusaciones sobre si fue ofensivo con los concursantes negros en el programa. La película, a pesar de todos los obstáculos, se aseguró su lugar en la temporada de premios. ivana.webp El film "The apprentice" ovacionado en Cannes. De manera colateral y como sorprendente vaticinio a lo que ocurra hoy en las elecciones, “Veep”, serie cómica premiada y originalmente emitida entre 2012 y 2019 por HBO, tiene un escenario de empate planteado en la cuarta y quinta temporada. La presidenta Selina Meyer, encarnada por Julia Louis-Dreyfus, se enfrenta al senador opositor Bill O’Brien en unas elecciones presidenciales que terminan en un empate de 269 votos del colegio electoral, lo que da lugar a activar la enmienda de la Constitución y una definición en la Cámara de Representantes. Propio del tono hilarante de la serie, hay conteos demorados y retrasos por certificar el codiciado colegio electoral de Nevada. Dos meses después de la jornada electoral, la Cámara de Representantes celebra la histórica votación para desempatar el resultado entre Meyer y O’Brien, pero ninguno de los dos candidatos consigue al menos 26 votos, por lo que la decisión se envía al Senado. Cualquier similitud con el resultado reñido en Estados Unidos hoy entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump es mera coincidencia. La serie está disponible en la plataforma Max. veep-ka-1920.avif En el film “Hillbilly, una elegía rural”, que puede verse en Netflix, se narra la vida y crianza de J.D. Vance en una familia de clase trabajadora en el cinturón industrial de Estados Unidos. El film se basa en el libro de Vance, compañero de fórmula de Trump para la vicepresidencia, que en su momento se convirtió en éxito de ventas y por eso fue llevado al cine. El film de 2020 dirigido por Ron Howard y protagonizado por Glen Close como la abuela rural y Amy Addams fue tildado en su momento de trumpista, criticado por exaltar valores pasados de moda y fue destrozado en su momento por considerarla especulativa y repugnante, “enmascarada de empatía”, “cosplay de la pobreza”, “un intento de mitigar la culpa liberal”. El film carece de los relatos políticamente correctos que tanto enamoran a como la diversidad, la inclusión o el Black Lives Matter. higilby.jfif Nada de esto forma parte de la temática de este melodrama en el que el protagonista cuenta su crianza y experiencia en la América profunda, en las montañas de los Apalaches, con la problemática de la clase trabajadora blanca y la falta de oportunidades. Los asuntos de una comunidad absorbida por la pobreza y las drogas ofrecen el retrato de una familia disfuncional para elaborar una pintura de los Estados Unidos de Donald Trump y el sueño americano: de cómo el hijo de una adicta a la heroína, que perdió sus trabajos, termina consiguiendo, gracias a su tenacidad y eludiendo el infierno diario, una graduación como abogado en la Universidad de Yale para luego trabajar en los mejores estudios del país. En “Dirty Money”, serie documental de 2018 dispnoible en Netflix, se revelan los escándalos de corrupción del mundo empresarial: desde préstamos abusivos hasta coches manipulados para superar las pruebas de emisiones, entre lo que aparece Trump. También hay historias alrededor de hechos de magnitud internacional relacionados a la corrupción corporativa, fraude de valores y la contabilidad creativa.