"Emergencia radiactiva": la serie de Netflix que revive la tragedia del cesio-137 en medio de la alerta en Rosario

El thriller brasileño entrelaza múltiples puntos de vista “para ofrecer al público una visión completa de los tres meses y medio de terror provocados por un simple robo".

El robo de una cápsula de cesio-137 de una institución médica de Rosario y la alerta nacional activada en las últimas horas generaron preocupación y, aunque desde el gobierno nacional aclararon que “el riesgo es muy bajo”, muchos recordaron la trama de la serie Emergencia radiactiva , estrenada este año en Netflix y con amplia repercusión en toda América Latina.

El cesio-137 es un elemento radiactivo artificial que se genera como subproducto de la fisión nuclear en reactores y armas nucleares. Emite radiación gamma, altamente penetrante, y tiene usos industriales y médicos, fundamentalmente para diagnósticos y tratamientos oncológicos.

Las autoridades nacionales pidieron no tocar la cápsula bajo ningún concepto en caso de encontrarla y dar aviso a las autoridades.

El antecedente más grave de un hecho similar es el llamado “accidente radiológico de Goiânia” , en Brasil, que se retrata en la mencionada producción audiovisual brasileña de Netflix.

La miniserie tiene 5 capítulos y fue dirigida por Fernando Coimbra . A medida que avanza la trama, que tiene como eje central la pérdida del material tóxico cesio-137, enseña la repercusión que tuvo en la ciudad de Goiânia y cómo se vio afectada su población por el error de manipular una máquina de radioterapia .

El thriller brasileño entrelaza múltiples puntos de vista “para ofrecer al público una visión completa de los tres meses y medio de terror provocados por un simple robo, y de los esfuerzos titánicos de las comunidades científicas y médicas de Brasil para restablecer la seguridad pública”

Todo comenzó hace casi 40 años, cuando dos personas que recogían basura en Goiânia, estado de Goáis, ingresaron en una clínica abandonada en la que hallaron una máquina de radioterapia en pleno deterioro. En ese entonces desconocían para qué servía y si podría representar un riesgo para sus vidas.

De inmediato desarmaron el aparato y se lo llevaron a sus casas. Con la intención de venderlo a un chatarrero, desmantelaron los restos y allí encontraron, muy bien conservado, un cilindro con un líquido azul brillante. Se trataba del cesio-137, un tipo de residuo radiactivo perjudicial para la salud humana.

En pocos días, los dos jóvenes que habían hallado la sustancia se pintaron la cara para el carnaval y lo compartieron con el resto de sus amigos y vecinos. Los efectos de la radiación no tardaron en llegar.

Gracias a la desconfianza de la esposa del chatarrero, que relacionó el líquido azul con los síntomas de malestar, es que consultó a un centro médico, en particular porque su sobrina de seis años parecía enferma.

Embed - EMERGENCIA RADIOACTIVA Trailer SUBTITULADO [HD] Neflix=18 de Marzo

El accidente en Goiânia fue catalogado como el peor fuera de una planta nuclear y el más trágico después del ocurrido en Chernóbil, Ucrania. Pese a que se intentó mantener la reserva sobre el caso, en Brasil resonó por todos los rincones. La Justicia actuó de inmediato y sancionó a las cinco personas que dejaron abandonada la máquina en la clínica con una pena de tres años y medio de cárcel por homicidio, aunque cumplieron la condena con trabajo comunitario.

Emergencia radiactiva fue creada por Gustavo Lipsztein, codirigida por Iberê Carvalho, producida por Caio Gullane y Fabiano Gullane, y escrita por Gustavo Lipsztein, Rafael Spínola, Fernando Coimbra, Stephanie Degreas y Fernando Garrido.

Johnny Massaro, Paulo Gorgulho, Tuca Andrada, Bukassa Kabengele, Ana Costa, Alan Rocha, Marina Merlino, William Costa, Antonio Saboia, Luiz Bertazzo, Clarissa Kiste y Douglas Simon, Leandra Leal y Emílio de Mello, conforman el elenco.