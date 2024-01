Emilia Mernes agotó su primer Vélez y sumó una segunda función

Emilia lidera los charts argentinos y uruguayos con canciones como "La Original.mp3" junto a Tini, "No se ve.mp3" con la voz invitada de Ludmilla y la producción de Zecca, también detrás de canciones como "GTA" y "Exclusive.mp3".

El adelanto de la productora para el show

Desde la productora Fenix Entertainment, a cargo de su llegada a Vélez, destacaron que habrá para esas funciones un despliegue de escenografía, vestuario y coreografías a la altura de un viaje musical que recreará los sonidos de los años 2000 en los que la artista inspiró su última etapa musical.

En una entrevista con Télam de agosto de 2022, Mernes aseguró que "la música en español ha trascendido y cruzado fronteras que no nos imaginábamos" y señaló, sobre su recorrido y su impacto dentro de la escena urbana, que aunque "no fue todo color de rosas" no pudieron sacarle de la cabeza "lo que soñaba y perseguía".