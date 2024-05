Emma Stone trabajará con el director de "Poor Things" en una nueva película

Ante el inminente estreno de "Kind of Kindness", se anunció su tercera película consecutiva.

Stone y Lanthimos se encuentran actualmente en el Festival de Cannes para asistir al estreno de otra nueva colaboración, Kinds of Kindness , donde han anunciado su próximo proyecto.

Bugonia será la quinta colaboración de la pareja, después de The Favourite, el cortometraje Bleat, Poor Things y Kinds of Kindness. Está previsto que la nueva película este coprotagonizada por Jesse Plemons, quien también aparece en Kinds of Kindness.