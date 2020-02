Empieza mañana miniserie sobre la AMIA

En los testimonios autoincriminatorios de ese juicio se obtiene la prueba fehaciente del pago al abogado y exvendedor de autos usados y siniestrados, Carlos Telledín, de la suma de u$s475.000, para que cambie su testimonio y permita así desviar el curso de la investigación. Hasta ese momento sólo se contaba con un video borroso de Galeano y Telleldín negociando supuestamente el testimonio, que era insuficiente como prueba para la Justicia y los familiares. En ese primer juicio se anularon las actuaciones de Galeano y de los jueces a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3, Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo; se ordenó investigar por encubrimiento al ex presidente de la Nación, Carlos Menem, a quien fue su ministro de Interior entre 1995 y 1999, Carlos Corach, al ex jefe de la SIDE Anzorreguy, a quien era el número dos de la agencia de Inteligencia, Juan Carlos Anchezar, y al ex jefe de Contrainteligencia, Patricio Miguel Pfinnen. También a Galeano, Mullen y Barbaccia, a los oficiales de la Policía Federal Jorge Alberto Palacios y Carlos Castañeda; a Telleldín y su ex pareja, Ana María Boragni; al abogado Víctor Stinfale y a quien era presidente de la DAIA, Rubén Beraja.

Luego de once años de dilaciones, la Causa AMIA II se elevó a Juicio Oral en 2015 y recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2. En su fallo de 2019 fueron absueltos Menem, Beraja, Stinfale, Pfinnen y Palacios, pero fueron condenados por encubrimiento y otros delitos, Galeano, Anzorreguy, Telleldín, Castañeda, Anchezar, Barbaccia, Mullen y Boragni. Actualmente, la causa fue apelada por cuatro de las cinco querellas y está en la Cámara de Casación Penal para su resolución.