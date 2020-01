Celeste Cid y Paula Kohan: la ruptura de una amistad y un negocio por "diferencias irreconciliables"

Además, agregó que el 2019 fue “un año muy duro para mí, de trabajo interno, de observación, de limpieza profunda. Personas que consideraba cercanas quedaron en el camino. Y agradezco estar pasando a otra instancia, más madura y perceptiva. Como dice el tango (Como dos extraños): ‘¡Cómo cambian las cosas, los años!’ En buena hora que el tiempo ponga todo en su justo lugar y estar ahí para recibirlo”.

Pero Kohan también tuvo su derecho a réplica. El sitio web Ciudad se contactó con ella para conocer más detalles sobre una ruptura. "Fueron 5 años de intenso y placentero trabajo que llevamos adelante con muchos logros, pero en los últimos dos años, en un contexto donde el país y particularmente el rubro textil se vieron muy afectados, nuestra marca no quedo ajena a dicha situación", comenzó la actriz, en un extenso mensaje por WhatsApp con revista Gente .

"Esto provocó que tengamos miradas distintas sobre el futuro de la empresa, pero elijo no ahondar en detalles porque, como sucede en toda disolución societaria comercial, hay en vigencia un acuerdo firmado entre nosotras, que no voy a vulnerar, en el que intervino el abogado de la empresa e incumplir lo pactado a mí no me representa. Y el hacerlo no es más que una muestra de lo 'irreconciliable' de nuestras diferencias", continuó diciendo Kohan.

"En este momento, focalizo mi tiempo en mi carrera artística, en el trabajo de gestión y desarrollo comercial para diferentes personalidades del ambiente artístico con marcas de primera línea; y disfrutar compartir la vida con mis seres queridos", concluyó el texto de la actriz.