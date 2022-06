Demi Lovato en Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

Además del debut en vivo de sus nuevas canciones, el concierto incluirá un recorrido por toda su discografía, que hoy tiene más de 30 mil millones de reproducciones en plataformas, con hits como la balada “Skyscraper”, el desenfadado “Sorry Not Sorry” o su himno queer “Cool for the Summer”. Entérate todo lo que tenés que saber sobre donde conseguir las entradas.

¿Cómo y dónde comprar las entradas?

image.png

Las entras se pondrán a la venta el viernes 10 a partir de las 10 am a través de la web del Movistar Arena.

¿Cuánto saldrán las entradas de Demi Lovato en Argentina?

CAMPO DELANTERO | $14.200 + S/C

PLATEA BAJA 1 | $14.200 + S/C

PLATEA BAJA 2 | $12.200 + S/C

PLATEA BAJA 3 | $10.200 + S/C

CAMPO TRASERO | $9.200 + S/C

PLATEA ALTA 1 | $8.200 + S/C

PLATEA ALTA 2 | $6.700 + S/C

VIP PACKAGE

Incluye: