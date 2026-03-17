Entre las más vistas de HBO Max: la película de terror argentina basada en uno de los momentos más oscuros de la historia + Seguir en









Situada en una de las épocas más violentas del país, esta historia te va a mantener pegado a la pantalla y el sillón.

La violencia y el terror dan lugar a una gran película argentina en HBO Max. Imagen: HBO Max

Las plataformas de streaming continúan sumando producciones de distintos países para ampliar su catálogo, y HBO Max viene apostando fuerte por el cine latinoamericano. Entre sus incorporaciones recientes aparecen títulos que combinan géneros y propuestas originales que rápidamente llaman la atención del público.

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En este contexto, la plataforma incluyó una película argentina que mezcla terror sobrenatural con uno de los períodos más oscuros de la historia del país. La producción propone una historia intensa que utiliza elementos del cine de horror para narrar una trama ambientada en tiempos de la última dictadura militar.

Se trata de “1978”, una película dirigida por Luciano y Nicolás Onetti que logró repercusión en festivales internacionales y que ahora se posiciona entre las más vistas de HBO Max gracias a su inquietante mezcla de historia, suspenso y terror.

1978 Con escenas fuertes, muestra el horror que se vivía en esos años. Disponible en HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata 1978, la película argentina furor en HBO Max La historia se desarrolla durante la final del Mundial de Fútbol de 1978 entre Argentina y Holanda, en plena dictadura militar. Mientras el país vive uno de los momentos deportivos más importantes de su historia, un grupo de militares irrumpe violentamente en una casa y secuestra a varios jóvenes para llevarlos a un centro clandestino de detención.

Lo que comienza como un interrogatorio brutal y un acto de represión típico de la época pronto toma un giro inesperado. Los torturadores descubren que las personas que capturaron no son simples víctimas, sino miembros de un culto oscuro vinculado a una fuerza sobrenatural.

A partir de ese momento, el centro clandestino se transforma en un escenario de pesadilla. Las reglas cambian por completo y quienes ejercían la violencia comienzan a enfrentarse a algo que escapa a toda explicación racional. La película combina el terror histórico con elementos sobrenaturales para construir una historia inquietante en la que el horror real de la dictadura se mezcla con una amenaza aún más oscura. HBO Max: tráiler de 1978 Embed - 1978 (2026) Official Trailer (HD) ARGENTINIAN HORROR HBO Max: elenco de 1978 Agustín Pardella (Juan)

Carlos Portaluppi (Suárez)

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