Paul McCartney compartió el tráiler y fecha de estreno de su nuevo documental "Man on the run" + Seguir en









El documental mostrará imágenes inéditas y música de la época de McCartney en Wings, junto con el momento más tenso de su relación con John Lennon.

El nuevo documental llega a Prime Video en febrero.

Paul McCartney compartió el tráiler y la fecha de estreno de su próximo documental Man on the Run.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El documental se centrará en la vida de McCartney después de dejar The Beatles, donde formó la banda Wings junto a su esposa Linda. El estreno está previsto para el 27 de febrero en Prime Video a través de Amazon MGM Studios.

Cómo es Man on the Run, el nuevo documental de Paul McCartney En el tráiler, McCartney detalla sus sentimientos tras su separación de The Beatles en 1970, comentando: “Me deprimí mucho, pero tuve mucha suerte porque tuve a Linda”.

El tráiler también muestra la trayectoria de Wings desde sus complicados inicios con su álbum debut, "Wild Life", hasta su aclamado tercer álbum, "Band on the Run". El documental incluirá imágenes íntimas del detrás de cámaras de la gira de Wings, junto con otras grabaciones y música inéditas.

McCartney también habla en el documental sobre su deteriorada relación con su ex compañero de banda John Lennon: "Habíamos tenido discusiones y todo eso, pero nos habíamos amado toda nuestra vida".

Embed - Paul McCartney: Man on the Run - Official Trailer | Prime Video El año pasado, McCartney publicó el libro Wings: The Story Of A Band On The Run. El libro es una historia oral que explora el impacto de la banda a través de sus álbumes y sigue las diversas encarnaciones de la formación a lo largo de su carrera. En Wings: The Story Of A Band On The Run aparecen más de 100 fotografías, muchas de las cuales nunca se habían visto antes. Hablando sobre el libro, McCartney dijo que estaba "muy feliz de ser transportado a la época de Wings y revivir algunas de nuestras alocadas aventuras a través de este libro". “Empezar de cero después de The Beatles a veces fue una locura”, añadió. “Hubo momentos muy difíciles y a menudo cuestionaba mi decisión. Pero a medida que mejorábamos, pensé: 'Bueno, esto es realmente bueno'. Demostramos que Wings podía ser una banda realmente buena. Tocar ante grandes públicos como lo hicieron los Beatles y tener un impacto diferente. Fue una gran emoción”.