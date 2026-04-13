¿Es el fin de Eliseo? Disney+ presentó el tráiler y confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de "El Encargado"

Protagonizada por Guillermo Francella (Eliseo) y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la exitosa serie de comedia ácida ahora encuentra a Eliseo en la cima del poder.

Tras el anuncio de un spin-off , hoy se confirmo que la cuarta temporada de El Encargado se estrena el 1° de mayo con todos sus episodios, exclusivamente en Disney+ .

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Protagonizada por Guillermo Francella (Eliseo) y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat , la exitosa serie de comedia ácida ahora encuentra a Eliseo en la cima del poder. En la cuenta regresiva hacia el estreno, hoy se dieron a conocer el tráiler y póster de la cuarta temporada.

En esta nueva temporada de El encargado, Eliseo se convierte en la persona más influyente del país, pero una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano, amenaza con llevar a Eliseo a la ruina. El duelo entre ambos personajes cruzará todo tipo de límites. Eliseo juega a todo o nada, poniendo en juego su propia vida. ¿Será el final de Eliseo?

Junto a Francella y Goity, los nuevos episodios de la serie marcan el regreso de Manuel Vicente (Gómez), Gastón Cocchiarale (Miguel) y la incorporación de Arturo Puig (Presidente).

El Encargado _ Nueva Temporada _ Tráiler Oficial _ Disney+

También, Daniel Aráoz (Froilán), Miriam Odorico (Susana Barreto), Luis Gianneo (Garrido), Micaela Riera (Marina), Agostina Inella (Lola), Martín Slipak (Maxi), Mónica Raiola (Martucha), Darío Barassi (Gabriel), Azul Fernández (Chiara Di Lella), Viviana Puerta (Romina Zambrano), Alan Sabbagh (Nacho Barreto), José María Listorti (Quico Morales) y Alejandro Paker (Messina) regresan en esta nueva temporada.

Además, cuenta con las participaciones especiales de Luis Brandoni (Polaco), Benjamín Vicuña (Gaspar Schuster), Diego Velázquez (jefe de Gabinete), Claudia Fontán (Clarita), Adriana Aizembergerg ( ), Jorge D'Elía (General Salustri), Norman Briski (Román Loyola) y Mirta Busnelli (Tatiana).

Las nuevas entregas de El encargado tienen a Jerónimo Carranza como showrunner, junto a Mariano Cohn y Gastón Duprat, Florencia Momo como directora y a Martín Hodara como director invitado para el último capítulo. La serie cuenta con Emanuel Diez como Head Writer, y a Diego Bliffeld como colaborador de guion.

Las temporadas 1, 2 y 3 de El encargado se encuentran disponibles con todos sus episodios en Disney+.