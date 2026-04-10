Disney+ anunció el inicio de grabaciones de Zambrano, la nueva serie original de comedia negra protagonizada por Gabriel Goity (Matías Zambrano).
Del universo de "El Encargado" llega a Disney+ "Zambrano", la nueva serie protagonizada por el Puma Goity
El spin off, que ya comenzó sus grabaciones y llegará próximamente a la plataforma de streaming, propone una nueva mirada sobre el reconocido personaje del abogado Matías Zambrano.
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Zambrano está creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, cuenta con Guillermo Francella como productor ejecutivo y está dirigida por Martín Hodara.
Zambrano (Goity) es un abogado penalista exitoso en lo profesional y fracasado en lo familiar. La serie retrata el complejo entramado que gira en torno al poder judicial y la vida cotidiana de este ambivalente personaje.
La nueva producción está realizada por Pampa Films.
Qué se sabe de El Encargado 4
En la nueva temporada, tras la victoria conseguida en su batalla contra el sindicato de encargados, Eliseo (Francella) llega a los círculos más altos del poder mientras una conspiración encabezada por Zambrano (Goity), su histórico rival, avanza en su edificio con un único objetivo: destruirlo.
Reparto de El Encargado 4, serie de Disney+
El elenco principal incluirá a Gabriel "El Puma" Goity, Viviana Puerta y Gastón Cocciarale, junto a las incorporaciones de Arturo Puig y Luis Brandoni. La serie también contará con participaciones de Darío Barassi, Mirta Busnelli y Martín Seefeld, quienes retoman sus roles de temporadas anteriores.
El éxito de El Encargado radica en su mezcla de humor y drama, con un personaje central que ejerce un poder oculto sobre los residentes del edificio. La química entre los actores y la dirección de Cohn y Duprat fueron clave para su recepción positiva, tanto en Argentina como en el exterior.
Las temporadas 1, 2 y 3 de El encargado se encuentran disponibles con todos sus episodios en Disney+.
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