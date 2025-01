¡Es oficial! Tom Holland y Zendaya están comprometidos

La propuesta fue algo completamente sencillo, relajado y cero exagerado, donde Tom se arrodilló frente a su novia y le hizo la ansiada pregunta. "No fue grande y exagerada; más bien, fue muy romántica e íntima", afirmaron las fuentes cercanas a la pareja en el medio TMZ.

Para todos sus fanáticos y los que están entusiasmados por agendar la fecha de la boda, el medio aseguró que los recién comprometidos no comenzaron con los planes de casamiento, debido a que "ambos tienen muchos proyectos y compromisos de Hollywood por delante, por lo que dicen que pasará un tiempo antes de que se sumerjan en la planificación de la boda".

La relación entre Tom y Zendaya comenzó a surgir alrededor del 2016 mientras ambos rodaban "Spider-Man: Homecoming", y si bien al tiempo comenzaron ciertos rumores sobre ellos dos juntos, no fue hasta hasta hace casi cuatro años después que la pareja confirmó su relación por redes sociales.

Tras varios años de cortos noviazgos o parejas, por parte de ambos lados, los actores aceptaron darse una oportunidad en julio de 2021 y confirmar a través de una dulce foto de ellos dos, que comenzaban oficialmente su relación. Desde ese entonces, se los vio siempre juntos y llegaron a consagrarse como una de las parejas más queridas en el mundo de Hollywood.

Embed - Tom Holland on Instagram: "My MJ, have the happiest of birthdays. Gimme a call when your up xxx"