Murió Quemil Yambay, un ícono de la música de Paraguay

El popular músico falleció a sus 87 años, en la madrugada de este miércoles, tras estar delicado de salud.

Yambay fue declarado Tesoro Vivo de la Música por la Unesco.

En la madrugada de este miércoles 14 de enero, se confirmó el fallecimiento de Quemil Yambay Rodríguez. La gran leyenda del folclore paraguayo, de 87 años, se encontraba con un estado delicado de salud desde hacía unos días.

Los familiares del músico comunicaron el deceso a través de las redes sociales expresando: “Lastimosamente el tesoro ha perdido su brillo definitivamente. ¡Ahora descansa en paz! ¡Gracias a todos!”.

Yambay fue reconocido como un “tesoro viviente” de la música tradicional. Junto a su conjunto Los Alfonsinos, interpretó durante décadas obras emblemáticas como “Lidia Mariana” y “Mokoi Guyra’i”, destacándose por su característica imitación de animales.

La vida de Quemil Yambay Nacido el 10 de marzo de 1938, Tupaorã, de Caraguatay, Quemil fue hijo de Jalil Yambay, de origen sirio libanés, y Marina de la Paz Rodríguez. Era uno de los 10 hijos que tuvo la pareja.

Aprendió a ejecutar la guitarra de oído, pero se hizo reconocido por cómo imita a distintos animales.

A sus 43 años perdió la visión luego de una operación que salió mal, pero eso no le detuvo para seguir actuando. Casi 60 años giró por distintos escenarios tanto a nivel nacional, como internacional. En el 2021 sufrió un accidente cerebrovascular, lo que lo dejó postrado. Quedó al cuidado de su esposa, su hija, su nieto y una enfermera especializada. En el 2015, recibió la distinción de Orden Nacional al Mérito Comuneros en la Cámara de Diputados. Dos años después realizó el concierto denominado El Último Sapukái, despidiéndose de los escenarios. Había dicho que solo sería un descanso, pero esa situación se alargó, sumado a la pandemia del Covid-19 que afectó la realización de eventos artísticos. Con Los Alfonsinos logró posicionarse como uno de los artistas más representativos del purahéi jahe’o. Tanto así que en el 2007, junto con el guitarrista Efrén Kamba’i Echeverría- fallecido en junio del 2018-, sería declarado Tesoro Vivo de la Música por la Unesco.

