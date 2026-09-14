El nuevo formato inmobiliario que llega a Argentina con un proyecto de u$s30 millones

Un desarrollo de 226 unidades en Palermo Hollywood combinará departamentos para vivienda y renta con servicios de hotel. La propuesta será operada por Felicità junto a Wyndham.

El edificio estará ubicado en Paraguay y Humboldt y tiene prevista su apertura para el primer trimestre de 2028.

El mercado inmobiliario argentino suma un formato que busca combinar dos negocios que hasta ahora suelen transitar por separado: la vivienda y la hotelería . El modelo, conocido como Flex Living, tendrá su primer desarrollo en el país en Palermo Hollywood, donde ADN Developers construye Dome Suites & Residence, un proyecto de u$s30 millones y 226 unidades .

El edificio estará ubicado en Paraguay y Humboldt y tiene prevista su apertura para el primer trimestre de 2028. La propuesta contempla unidades que podrán destinarse tanto al uso residencial como a un esquema de renta administrada, con estadías cortas y medias.

La operación estará a cargo de Felicità , la marca de hospitalidad residencial de Waves, mientras que Wyndham Hotels & Resorts aportará su marca y la estructura de distribución hotelera. El proyecto se comercializará bajo el nombre Wyndham Buenos Aires Palermo Felicità.

El concepto de Flex Living viene desarrollándose en distintos mercados internacionales y está pensado para perfiles que necesitan una vivienda por períodos variables, desde viajeros de negocios y turistas hasta estudiantes y trabajadores que se trasladan temporalmente. La diferencia frente a un departamento tradicional está en que incorpora servicios asociados a la hotelería.

En el caso de Dome, el edificio tendrá recepción, dos piscinas, solarium, rooftop, gimnasio y parking comercial. También habrá servicios de limpieza, mantenimiento y gestión de las áreas comunes.

Un modelo que mezcla vivienda y renta

Una de las particularidades del esquema es que no todas las unidades tienen que entrar necesariamente al negocio de renta. En un mismo edificio pueden convivir departamentos adquiridos para uso propio con otros que sus propietarios decidan incorporar al pool administrado.

Ese punto marca una diferencia respecto de los modelos de condo-hotel, en los que históricamente la operación de una cadena podía depender de que una proporción muy alta o la totalidad de las unidades quedara bajo un mismo esquema.

“Puede comercializar unidades para usuarios finales y unidades que ingresan al pool hotelero en el mismo proyecto”, explicó Juan Mora, Business Development de Felicità.

La compañía plantea que esta estructura también permite incorporar la marca hotelera al proyecto desde la etapa de comercialización, mientras que el propietario mantiene la posibilidad de decidir si su unidad participa o no del esquema de renta.

Para los desarrolladores, además, el modelo abre una alternativa para proyectos que no son exclusivamente hoteleros. ADN Developers, fundada y dirigida por Elbio Stoler, tiene más de dos décadas de trayectoria y más de 300.000 m² construidos, según los datos difundidos por la empresa.

La apuesta detrás del proyecto

El desembarco del Flex Living se da en un mercado donde los desarrolladores buscan nuevas formas de generar ingresos a partir de los inmuebles, más allá de la venta tradicional de departamentos.

En este caso, Felicità aporta la operación residencial y los servicios, mientras que Wyndham suma una marca hotelera internacional y su red de distribución. La compañía cuenta con unas 8.400 propiedades en cerca de 100 países y 25 marcas, según información corporativa.

“Decidimos elevar nuestra propuesta de valor para empezar a diseñar experiencias de vivienda as-a-service”, señaló Tomás Marchand, director comercial de ADN Developers.

La estructura también puede incorporarse a proyectos que ya están en comercialización, aunque desde Felicità señalan que resulta más sencillo definirla antes de establecer el reglamento de propiedad horizontal, cuando todavía es posible diseñar el edificio teniendo en cuenta la operación futura.

El primer proyecto argentino funcionará así como prueba local de un formato que busca quedarse con una parte del negocio que queda entre el alquiler tradicional y la estadía hotelera. Si el modelo se replica, el cambio no estaría solamente en cómo se habitan estos edificios, sino también en cómo los desarrolladores estructuran y administran las unidades destinadas a renta.