Éxito en Marvel: "Deadpool & Wolverine" supera los u$s550 millones de taquilla en solo cinco días

Deadpool & Wolverine en busca de nuevos récords

A este ritmo, Deadpool & Wolverine está a punto de convertirse en la segunda película de este año y la segunda película con clasificación R en la historia en alcanzar los 1.000 millones de dólares en todo el mundo. Actualmente se ubica como la quinta película más taquillera a nivel mundial de 2024, detrás de IntensaMente 2 (1.500 millones de dólares), Dune: Parte II (711 millones de dólares), Mi villano favorito 4 (680 millones de dólares) y Godzilla x Kong: El nuevo imperio (567 millones de dólares).

Shawn Levy dirigió Deadpool & Wolverine, lo que supone un triunfo necesario para el Universo Cinematográfico Marvel de Disney. Aunque el gigante de los cómics sigue en un aire enrarecido en términos de atractivo comercial, títulos recientes como Eternals, The Marvels y Ant-Man and the Wasp: Quantumania han tropezado y suscitado preguntas sobre la viabilidad a largo plazo de la franquicia.