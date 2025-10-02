El inversionista que potenció sus millones en múltiples deportes y creó un imperio patrimonio: quién es Josh Harris

Josh Harris pasó de fundar gigantes de inversión a conquistar la NBA y la NFL, moviendo millones y forjando un imperio financiero-deportivo.

Josh Harris invirtió miles de millones en franquicias deportivas como los 76ers, Devils y Commanders, convirtiéndose en un referente global.

El mundo financiero y el deporte se cruzan en historias donde los millones definen tanto resultados como legados . En ligas como la NBA o la NFL, el ingreso de magnates transformó equipos enteros y cambió reglas de juego. En este escenario aparece Josh Harris , un nombre que une inversión, negocios y pasiones deportivas.

El ascenso de Harris no solo se explica por su olfato en el capital privado, sino también por su capacidad para expandirse en distintos sectores. Desde Wall Street hasta el fútbol americano, sus apuestas lo convirtieron en uno de los hombres más influyentes de su generación.

De Wall Street a las canchas, Josh Harris multiplicó sus millones con equipos de la NBA, NHL y NFL, hasta consolidar un patrimonio colosal.

Harris nació en Chevy Chase, Maryland , en 1964. Estudió en la Universidad de Pensilvania y luego obtuvo un MBA en Harvard . Sus primeros pasos profesionales ocurrieron en la firma Drexel Burnham Lambert, un banco de inversión que terminó envuelto en escándalos financieros. De esa experiencia, Harris aprendió el valor de moverse rápido y detectar oportunidades.

En 1990 cofundó Apollo Global Management , junto a Leon Black y Marc Rowan. La compañía creció hasta manejar más de 500.000 millones de dólares en activos y se convirtió en uno de los gigantes del capital privado. Harris fue clave en adquisiciones de alto perfil que marcaron la expansión del grupo.

Tras dejar Apollo en 2022, lanzó 26North, otra firma de inversión que rápidamente acumuló 28.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Esta decisión consolidó su lugar entre los grandes referentes del sector financiero global.

Pero su historia no quedó ahí. Harris trasladó su ambición a otro campo: el deporte profesional. En 2011 lideró la compra de los Philadelphia 76ers de la NBA y, poco después, adquirió los New Jersey Devils de la NHL. En 2023 coronó esa expansión con la compra de los Washington Commanders de la NFL, por 6.050 millones de dólares, un récord histórico.

Miles de millones: el patrimonio de Josh Harris

El patrimonio de Josh Harris se estima en más de 10.000 millones de dólares. Forbes lo ubica dentro de los empresarios más ricos del mundo, con posiciones destacadas en los listados de multimillonarios y dueños de equipos deportivos.

Su fortuna proviene tanto de su participación en Apollo como de sus negocios actuales en 26North y Harris Blitzer Sports & Entertainment, la empresa que administra sus activos deportivos. Entre Wall Street y las canchas, Harris construyó un legado que une estrategia financiera y pasión por el juego.