Fátima Florez antes de su estreno en el teatro porteño: "Me enamoré de una persona a la que le tocó ser presidente"

" No me pesó la exposición política ni la grieta ", aseguró Flórez en una entrevista televisiva en donde señaló que "no tengo por qué reprimir lo que siento. Si sentí enamorarme y una emoción, ¿por qué voy a reprimirla? Me manejo así en la vida, con el corazón. No hay políticas partidarias , para mí manda el corazón".

De cara a su nueva temporada de "Fátima 100%" en el Luna Park, la actriz manifestó: “Estoy profundamente enamorada de mi profesión, que me acompaña hace tantos años, que me da tanta felicidad y fidelidad porque me eligen hace tantos años”. "El público me ha dado una felicidad enorme. No tienen idea, no tienen dimensión de la felicidad que le dan a mi alma y a mi corazón. Hoy soy una mujer muy feliz arriba del escenario".