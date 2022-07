Julianne Moore presidirá el jurado del Festival de Cine de Venecia

El jurado otorga el León de Oro a la Mejor Película, el León de Plata – Gran Premio del Jurado, el León de Plata al Mejor Director, las Copas Volpi a la Mejor Actriz y al Mejor Actor, el Premio Especial del Jurado, el Premio al Mejor Guión y el “Premio Marcello Mastroianni al Mejor Actor Revelación o Actriz.

Moore tiene una larga relación con Venecia, ya que ganó el Premio a la Mejor Actriz de la Copa Volpi por su actuación en Far From Heaven en 2002 y el Premio Franca Sozzani por Suburbicon en 2017.

Cohn estuvo el año pasado en Venecia con Competencia Oficial, protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez, que codirigió con Gastón Duprat.

El italiano Di Costanzo presentó su ópera prima The Interval en la barra lateral de Horizons de Venecia en 2012 y The Inner Cage debutó fuera de competición en Venecia en 2021.

Diwan ganó el León de Oro de Venecia en 2021 por el drama sobre el aborto The Happening.

Hatami, que nunca ha tenido una película en Venecia, es mejor conocida internacionalmente por su papel en el drama ganador del Oso de Plata de Asghar Farhadi, A Separation.

Ishiguro es mejor conocido en el mundo del cine por las adaptaciones galardonadas de sus novelas Lo que queda del día y Nunca me abandones.

Los créditos recientes de Sorogoyen incluyen El candidato, que ganó siete premios Goya en 2019, y Madre, que se estrenó mundialmente en la barra lateral Horizons de Venecia ese mismo año, ganando a Marta Nieto como mejor actriz.