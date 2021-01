Presencia argentina en el festival de Sundance online

Otros cuatro documentales llaman la atención: “In the Same Breath”, de Nanfu Wang, sobre los manejos del gobierno chino en torno a la pandemia, “Rebel Hearts”, sobre las monjas del Inmaculado Corazón que desde 1965 vienen luchando en diversas causas sociales, “Rita Moreno: Just A Girl Who Decided To Go For It”, dedicado a la popular bailarina puertorriqueña de 89 años que hace 60 ganó un Oscar por su actuación en “Amor sin barreras” y ahora actúa en la nueva versión de esa obra (la primera fue de Robert Wise, la nueva es de Steven Spielberg), y “The Most Beautiful Boy In The World”, encuentro con Bjorn Andressen, que a los 15 años encarnó al jovencito de aspecto andrógino que deja fascinado al músico enfermo de “Muerte en Venecia”, y este martes cumple 65, es un padre de familia largamente casado, con barba igualmente larga, músico y actor ocasional de la pantalla sueca. Aquí se lo ha visto en “Midsommar: el terror no espera la noche” y mejor aún en “El asesino cándido” (era el ángel guardián de Stellan Skarsgard).

Paraná Sendrós