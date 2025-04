Francis Ford Coppola recibió el premio AFI con homenajes de Steven Spielberg, George Lucas y más

En la ceremonia Steven Spielberg aseguró que El Padrino es “la mejor película estadounidense que se haya hecho”, Robert De Niro lamentó en tono de broma que haya sido elegido para la secuela y no para la original, y Harrison Ford apenas contuvo el llanto al reflexionar sobre su papel en la cinta La Conversación de 1974.

“Soñador de sueños con poco dinero, narrador de cuentos que costaron y perdieron millones. Pero esta noche, al diablo con los banqueros y el banco”, dijo Freeman entre risas y aplausos.

Lucas, viejo amigo y colega de Coppola, le entregó el premio. Ambos se conocen desde hace décadas y fundaron la casa productora American Zoetrope, en 1969.

“Reuniste a un grupo de jóvenes estudiantes de cine, nos juntaste. Nos mudamos a San Francisco con la esperanza de vencer al sistema. Y lo hicimos. Como los cineastas de los albores del arte, no teníamos reglas. Las escribimos, y tú sostenías la pluma”, dijo Lucas.

El agradecimiento de Francis Ford Coppola tras recibir el premio AFI

Coppola se mantuvo estoico durante buena parte de la ceremonia mientras Hollywood lo elogiaba, hasta que llegó el momento de aceptar el premio al final de la noche. Sonrió mientras se acercaba al escenario y agradeció a los asistentes, entre los que había tanto familiares como estrellas de varias generaciones.

“Ahora entiendo este lugar que me creó, mi hogar, no es en realidad un lugar, son ustedes: amigos, colegas, maestros, compañeros de juego, familiares, vecinos, todas las caras hermosas me están dando la bienvenida de nuevo”, dijo. “Soy y siempre seré uno más de ustedes”.

Coppola fue el 50mo galardonado de un premio que se entregó por primera vez a John Ford en 1973.

A los invitados se les sirvió vino de la Bodega Francis Ford Coppola y, después de la cena, fiel a su herencia italiana, un trío de cannolis. Los actores que han trabajado con Coppola narraron lo que fue su obra como director, recordando cómo fueron invitados a participar y fueron educados sobre el cine de una manera que los empoderó.

“Es muy profesoral. Habla sobre historia y cosas e incluso sobre películas más antiguas en la escena en que se inspiró”, dijo Andy Garcia, estrella de El Padrino III. “Vas a trabajar con él en una película, y entras buscando un título licenciatura y sales con maestría”.

El homenaje del AFI del año pasado fue para Nicole Kidman. Otros ganadores recientes incluyen a John Williams, Mel Brooks, Denzel Washington y Julie Andrews.