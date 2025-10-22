Netflix confirmó la fecha de estreno de la esperada tercera temporada de "Envidiosa"







Creada por Adrián Suar, la comedia hecha en Argentina regresa para acompañar a Vicky en una nueva etapa llena de cambios que la pondrán a prueba en todo lo que creía tener resuelto.

Llega la tercera parte de "Envidiosa".

La tercera temporada de Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani y un gran elenco, llega a Netflix el próximo 19 de noviembre y ya está disponible su tráiler oficial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Creada por Adrián Suar, la comedia hecha en Argentina regresa para acompañar a Vicky en una nueva etapa llena de cambios que la pondrán a prueba en todo lo que creía tener resuelto.

Acompañando el éxito que tuvo la primera temporada en 2024, la segunda temporada se posicionó a días de su estreno en el puesto número 1 del top 10 semanal en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay; y en el puesto número 8 del top 10 de Netflix semanal global para series de habla no inglesa con 3.3 millones de visualizaciones en su primera semana.

De qué trata la tercera temporada de Envidiosa Luego de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes: la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo. Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos... sin perder el equilibrio.

Envidiosa_ Temporada 3 _ Tráiler oficial _ Netflix Elenco de la tercera temporada:

Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman. Actores invitados: María Abadi, Agustín Aristarán, Agustina Suásquita (Papry) y José “El Purre” Giménez Zapiola. Participaciones especiales: Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich.

Temas Netflix

Series