¿Freddie Mercury fue papá? La historia detrás de la supuesta hija secreta del cantante

Frente a las exigencias del público y los escépticos que pedían pruebas concretas, la autora ha enfatizado que se realizaron las verificaciones necesarias, incluida una prueba de ADN para confirmar el vínculo biológico. Jones, respondiendo a estas demandas a través de un mensaje en X, afirmó que “se obtuvo la verificación necesaria” y subrayó que los procedimientos legales relacionados son confidenciales y no se divulgarán públicamente.

“Fred- die Mercury era y es mi padre. Tuvimos una relación muy estrecha y afectuosa desde que nací y durante los últimos 15 años de su vida. Me adoraba y se desvivía por mí”, se lee en la carta de “B”.

“Las circunstancias de mi nacimiento pueden parecer, para la mayoría de la gente, inusuales e incluso escandalosas. No debería sorprendernos. Pero nunca le restó valor a su compromiso de quererme y cuidarme. Me quería como a un tesoro”.

La autora del libro admite que al principio dudaba de estas afirmaciones. No obstante, después de trabajar con B durante más de tres años, está convencida de la autenticidad de su historia. Jones destaca que B no busca fama ni beneficios financieros, diferenciándose así de las características típicas de aquellos que fabrican historias sensacionalistas. Insiste en que, tanto Freddie como el padrastro de B, la dejaron económicamente asegurada a través de un acuerdo privado que no figura en el testamento oficial de Mercury.

Freddie Mercury, conocido por sus relaciones tanto con hombres como con mujeres, nunca tuvo hijos con su pareja de largo plazo, Mary Austin.

"Love, Freddie" llegará a las librerías el próximo 5 de septiembre, justo en el que sería el cumpleaños número 79 de Freddie Mercury.