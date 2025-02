Fueron figuras destacadas de Hollywood, pero jamás los nominaron a un Oscar: ¿quiénes son?

Alan Rickman.jfif

Richard Gere

Con una carrera que abarca décadas, Gere protagonizó éxitos de taquilla como Pretty Woman, Chicago y An Officer and a Gentleman. Su carisma y talento lo convirtieron en un actor querido por el público, pero, sorprendentemente, jamás recibió una nominación al Oscar.

Jim Carrey

Aunque es conocido por su comedia física y sus papeles en películas como Ace Ventura, Jim Carrey siempre demuestra en cada papel su capacidad para el drama en películas como The Truman Show y Eternal Sunshine of the Spotless Mind. A pesar de recibir premios como el Globo de Oro, la Academia nunca lo consideró para una nominación.

Mia Farrow

El impacto de Mia en el cine es innegable. Su actuación en Rosemary’s Baby es una de las más icónicas del género de terror, y su trabajo con Woody Allen en filmes como The Purple Rose of Cairo recibió elogios de la crítica. Sin embargo, nunca fue nominada a un Oscar, lo que ha sido motivo de debate entre los amantes del cine.

Hugh Grant

Especialista en comedias románticas, Hugh Grant brilló en películas como Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral y Florence Foster Jenkins. Aunque ha demostrado ser un actor versátil, la Academia nunca lo ha considerado para una nominación, a pesar de su éxito en taquilla y el reconocimiento en otros premios.

Marilyn Monroe

Ícono absoluto del cine, Marilyn Monroe dejó su huella en películas como Some Like It Hot, una de las mejores comedias de la historia. Sin embargo, la Academia nunca la nominó, lo que muchos consideran una de las mayores omisiones en la historia de los Oscar.

Kevin Bacon

A lo largo de su carrera, Kevin Bacon ha participado en películas aclamadas como Footloose, Apollo 13, Mystic River y JFK. A pesar de su versatilidad y su capacidad para asumir roles diversos, la nominación al Oscar siempre le ha sido esquiva.

Steve Martin

Aclamado comediante y actor, Steve Martin ha protagonizado grandes éxitos como The Jerk, Planes, Trains and Automobiles y Father of the Bride. Aunque recibió un Oscar honorífico en 2014, nunca ha sido nominado en ninguna de las categorías principales, lo que ha generado desconcierto entre los fanáticos del cine.

Donald Sutherland

Con más de cinco décadas en la industria, Donald Sutherland ha participado en películas emblemáticas como Ordinary People, JFK y The Hunger Games. Aunque su talento ha sido reconocido con premios como el Globo de Oro y un Emmy, nunca recibió una nominación al Oscar, lo que muchos consideran una de las omisiones más injustas de la Academia.

A lo largo de los años, actores con carreras brillantes y actuaciones memorables han quedado fuera de las nominaciones, dejando en evidencia que, a veces, el talento y la popularidad no son suficientes para obtener el reconocimiento de la Academia.