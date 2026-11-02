Disney+ presentó el tráiler de la tercera temporada de "Percy Jackson y los dioses del Olimpo" + Agregar ámbito en









La nueva temporada estrena con sus primeros dos episodios el 20 de noviembre exclusivamente en Disney+ en Latinoamérica. Luego, dos nuevos episodios cada semana.

El 20 de noviembre llega una nueva temporada de la serie.

Disney+ presentó el tráiler de la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que adelanta una nueva aventura para Percy y sus amigos, quienes enfrentarán desafíos más grandes que nunca en la misión de rescatar a Annabeth de las fuerzas de Kronos.

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La nueva temporada estrena con sus primeros dos episodios el 20 de noviembre exclusivamente en Disney+ en Latinoamérica. Luego, dos nuevos episodios cada semana.

De qué trata la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo La tercera temporada marca la primera vez que "La Maldición del Titán", el tercer libro de de la exitosa saga literaria de Rick Riordan, llega a la pantalla. Tras completar dos épicas misiones junto a Annabeth Chase, Percy descubre cuánto depende de ella cuando es capturada por las fuerzas de Kronos. Decidido a rescatarla, deberá embarcarse en una peligrosa travesía.

La nueva temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo está protagonizada por Walker Scobell, Leah Sava' Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Tamara Smart y Levi Chrisopulos.

El tráiler también incluye un primer vistazo a Kate McKinnon como Afrodita y Ming-Na Wen como Hera, así como nuevos diseños para el resto de los dioses, entre ellos Lin-Manuel Miranda como Hermes, Courtney B. Vance como Zeus y Adam Copeland como Ares. También se unen a la tercera temporada Jennifer Beals como Deméter y Hubert Smielecki como Apolo.

Otros nuevos miembros del reparto incluyen a Holt McCallany en un papel recurrente como el legendario Titán Atlas, David Costabile como el Dr. Thorn y Jesse L. Martin como el padre mortal de Annabeth, Frederick Chase, así como Dafne Keen como Artemisa y Saara Chaudry como Zoë Nightshade . La tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo se estrena el 20 de noviembre en Disney+. Las dos primeras temporadas de Percy Jackson y los dioses del Olimpo se encuentran disponibles en Disney+.

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