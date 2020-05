Gainsbourg, siempre vigente

A casi 30 años de su muerte, Serge Gainsbourg sigue siendo un referente de los artistas pop modernos obsesionados en recrear el glam y los sonidos sexys de este genio que no sólo compuso canciones para cine, sino que también fue un maestro en el arte de seducir a las actrices y cantantes mas bellas de Europa. Por supuesto, abundan los tributos y homenajes, algunos bastante buenos como esta colección. Hay covers y tambien remakes –en algunos casos participa la esencial Jane Birkin, cuyos suspiros eróticos vuelven a darle vida a “Je t’aime mais non plus” (“Yo te amo yo tampoco”), ahora en dueto con Franz Ferdinand. El combo multiestelar incluye a Tricky, Portishead, Carla Bruni, Francoise Hardy, Placebo, Jarvis Cocker, Cat Power, Marc Alond y, lo más importante, la producción y el remixado a cargo de uno de los mas talentosos dejays europeos, Kid Loco. Una cualidad de su producción es no haber elegido los temas obvios de siempre, sino explorar el lado más introspectivo y a veces humorístico de Gainsbourg. Una gema es la nueva versión del tema del film softcore “Goodbye, Emmanuelle”.