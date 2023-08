Gal Gadot habló sobre la posibilidad de una nueva película de Wonder Woman

Gal Gadot mantiene viva la esperanza de una Wonder Woman 3 a pesar de los grandes cambios que se están produciendo en DC Studios . En una entrevista con ComicBook.com mientras promocionaba su próxima película de acción de Netflix , Heart of Stone , Gadot aludió a escuchar de los nuevos jefes de DC, James Gunn y Peter Safran , sobre el desarrollo de una tercera película de "Wonder Woman" juntos.

Gal Gadot como Wonder Woman

Gadot comenzó en el papel de Wonder Woman en DC Universe de Zack Snyder, debutando en Batman v Superman: Dawn of Justice antes de protagonizar sus propias dos películas independientes: Wonder Woman y Wonder Woman 1984. Wonder Woman de Gadot también apareció en Justice League y tuvo cameos en películas de DC como Shazam! Furia de los Dioses. Sus dos películas independientes de Wonder Woman fueron dirigidas por Patty Jenkins. Los dos estaban desarrollando Wonder Woman 3 juntos cuando Gunn y Safran fueron nombrados nuevos directores de DC Studios.