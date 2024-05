George Miller reveló que planea lanzar una versión en blanco y negro de "Furiosa"

George Miller , el director Furiosa: de la saga Mad Max , reveló que rodó una versión en blanco y negro de la película que estará disponible en un futuro próximo. Esto no debería ser una gran sorpresa dada la afinidad de Miller por este tipo de cine y el hecho de que la entrega anterior, Mad Max: Fury Road de 2015, recibió el mismo tratamiento.

Miller hizo el anuncio durante una entrevista con Josh Horowitz de MTV en un episodio reciente del podcast Happy Sad Confused. Reveló que no solo lanzaría una versión en blanco y negro de Furiosa, a la que denominó "Tinted Black and Chrome", sino que esta versión ya estaba completa. "Ya lo hemos hecho. Es lo último que hice en esta película y lo llamo Tinted Black and Chrome", dijo Miller. El director añadió: