George R.R. Martin aseguró que habrá más series precuelas "Game of Thrones"

Para A Knight of the Seven Kingdoms, HBO Max adaptó "The Hedge Knight", una de las novelas cortas de Dunk and Egg que Martin escribió como historias independientes con personajes y tramas originales.

Peter Claffey interpreta a Ser Duncan el Alto.

El autor de Game of Thrones, George R.R. Martin, ha insinuado que hay más secuelas en proceso antes de la precuela A Knight of the Seven Kingdoms(El Caballero de los Siete Reinos) que se estrenará en HBO Max el 18 de enero.

"Hay más historias que contar sobre Dunk y Egg, su educación y lo que les deparará el futuro", declaró Martin en el podcast de video complementario "Un Caballero de los Siete Reinos", que se lanzó el lunes con un episodio previo al estreno. La nueva serie de podcasts de HBO Max está presentada por Jason Concepcion y Greta Johnsen e incluye entrevistas con los creativos, el elenco y el equipo técnico de la serie, con Martin, la mente detrás del fenómeno literario y televisivo Game of Thrones, como primer invitado.

Mientras que Game of Thrones, la serie de HBO, era un monstruo de fantasía con tomas panorámicas de hordas de guerreros y grandes giros, A Knight of the Seven Kingdoms está contada desde un único punto de vista mientras Sir Duncan el Alto y su escudero Egg deambulan por Westeros mientras la dinastía Targaryen gobierna el Trono de Hierro.

“Cuando empecé Game of Thrones, tenía siete u ocho personajes desde diferentes perspectivas en el primer volumen y los voy intercalando. Y en volúmenes posteriores de la serie, añado aún más personajes. Así que es un verdadero mosaico de diferentes personas que ven los mismos acontecimientos de distintas maneras, con distintas interpretaciones. Pero escribir un relato corto o una novela corta, en este caso, donde te centras en un personaje y ves la historia a través de él, es algo diferente y puede ser muy impactante”, explicó Martin.

En A Knight of the Seven Kingdoms aparecen señores y nobles, pero se centra principalmente en la gente común. "Quería contar una historia que se centrara en cierta medida en la gente común, como yo la llamo, en quienes no son señores, no competían, ni siquiera iban a conseguir el Trono de Hierro a menos que murieran todos los demás en Poniente", explica Martin. De qué trata A Knight of the Seven Kingdoms En A Knight of the Seven Kingdoms, Peter Claffey interpretará al personaje principal Ser Duncan el Alto, también conocido como Dunk, y a Dexter Sol Ansell, que interpreta al escudero de Dunk, el príncipe Aegon Targaryen, también conocido como Egg, como protagonistas de una primera temporada de seis episodios, con la serie de HBO ya renovada para una segunda temporada . La descripción oficial de Un Caballero de los Siete Reinos dice: "Un siglo antes de los acontecimientos de Juego de Tronos , dos héroes improbables vagaban por Poniente… un joven, ingenuo pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientado en una época en la que el linaje Targaryen aún ostenta el Trono de Hierro, y el recuerdo del último dragón aún no se ha borrado de la memoria, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas aguardan a estos improbables e incomparables amigos". Otros miembros del reparto incluyen a Edward Ashley como Ser Steffon Fossoway, Youssef Kerkour como Steely Pate, Daniel Monks como Ser Manfred Dondarrion, Shaun Thomas como Raymun Fossoway, Tom Vaughan-Lawlor como Plummer, Danny Webb como Ser Arlan de Pennytree y Henry Ashton como Daeron Targaryen.