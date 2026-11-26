Un diario póstumo de Francisco reavivó el debate sobre Satanás, una figura que tomó rasgos de divinidades y tradiciones anteriores.

El papa Francisco reavivó el misterio del diablo: cómo nació la imagen de Satanás que conocemos hoy

El papa Francisco describió al diablo con ojos “llameantes” y una voz “intensamente ronca” en su diario personal, publicado en inglés el 24 de noviembre. El pontífice, fallecido en 2025, aseguró que vio esa figura en tres ocasiones, pero su relato no incluyó los cuernos, la cola ni el tridente que hoy caracterizan su representación popular.

En "Diario privado del papa Francisco", editado por el cardenal Víctor Fernández, el exjefe de la Iglesia católica relató que tuvo esos encuentros dentro de un auto, durante una misa y en una reunión con autoridades del Vaticano. También contó que, en junio de 2018, antes de dormir, “vio las puertas del infierno” y tomó el rosario “como un arma”.

La imagen tradicional de Satanás, sin embargo, no surgió de una descripción bíblica única. Según especialistas consultados por BBC News Brasil, su apariencia se construyó a lo largo de varios siglos y tomó elementos de dioses pertenecientes a religiones que el cristianismo buscaba combatir .

Una de las representaciones más antiguas de los demonios se conserva en una biblioteca de Tréveris, Alemania. Es un manuscrito elaborado probablemente entre los años 800 y 825, que contiene ilustraciones del libro bíblico del Apocalipsis.

Una de sus miniaturas muestra la lucha del arcángel Miguel contra los ángeles rebeldes. Según Edin Sued Abumanssur, profesor de Teología y Ciencias de la Religión de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, ambos grupos tienen una apariencia prácticamente idéntica. La única diferencia visible es que los ángeles caídos no llevan aureola.

Un manuscrito conservado en Tréveris, Alemania, contiene una de las representaciones más antiguas conocidas de los demonios.

Hasta el siglo XI, el demonio solía representarse con rasgos humanos. A partir del año 1000, en Occidente comenzó a adquirir una apariencia grotesca, con características humanas y animales. El escritor y semiólogo italiano Umberto Eco describió ese cambio en Historia de la fealdad: “No es hasta el siglo XI cuando empieza a aparecer como un monstruo dotado de cola, orejas animalescas, perilla caprina, dedos, patas y cuernos, adquiriendo además alas de murciélago”.

Los dioses paganos que inspiraron a Satanás

La transformación respondió tanto a motivos religiosos como a circunstancias políticas y sociales. Abumanssur explicó que, desde el siglo XI, comenzó un proceso para unificar las representaciones teológicas y populares del diablo, en un contexto marcado por el debilitamiento del sistema feudal, las pestes y el hambre.

La influencia de las culturas grecorromanas aportó características decisivas. El dios Pan, representado con cuernos y patas de cabra, contribuyó a definir el aspecto animal del demonio. El tridente, en tanto, remitía a Poseidón, dios griego de los mares, conocido como Neptuno entre los romanos.

El dios griego Pan aportó rasgos animales a la representación cristiana de Satanás.

El teólogo Volney Berkenbrock explicó que esa apropiación funcionó como una forma de desacreditar las creencias rivales. “En los choques entre culturas (y, en este caso concreto, entre religiones), los símbolos de la religión ajena se presentan como algo extremadamente malo y malévolo. De este modo, Satanás adquirió los rasgos de aquel contra quien se luchaba”, afirmó.

El fenómeno no quedó limitado a la Antigüedad. Berkenbrock señaló que algunas iglesias cristianas todavía identifican a Exú, una figura de la religión africana yoruba, con el demonio.

El miedo al infierno y su llegada a la cultura popular

Durante la Edad Media, la muerte y el destino después de ella ocupaban un lugar central en la vida cotidiana. La investigadora Wilma Steagall De Tommaso explicó que las amenazas constantes y el temor al más allá favorecieron la difusión de imágenes sobre el Juicio Final y las condenas del infierno. Los sermones religiosos también recurrían al miedo para transmitir sus enseñanzas.

Ese imaginario quedó plasmado en obras como El Juicio Final, el fresco que Miguel Ángel pintó entre 1535 y 1541 en la Capilla Sixtina, en el Vaticano.

La figura de Satanás también atravesó otras tradiciones. En la cultura egipcia existía Ammut, un monstruo que combinaba rasgos de cocodrilo, leopardo e hipopótamo. En la tradición hebrea, la serpiente del Génesis tentó a Eva, mientras que Lilith, de origen babilónico, pasó a ser representada como un demonio femenino.

Ammut era una criatura de la mitología del antiguo Egipto, representada con rasgos de cocodrilo, leopardo e hipopótamo.

El significado de la palabra también cambió con el tiempo. “Satanás” proviene del hebreo y significa “acusador” o “adversario”. En sus primeras apariciones no representaba necesariamente una figura opuesta a Dios. La idea de una personificación del mal habría llegado al judaísmo por influencia de la religión de Zoroastro.

En tanto, “diablo” deriva del griego diabolos, que significa quien divide, y “demonio” proviene de daimon, una palabra asociada originalmente con una fuerza o impulso. En el cine, esa construcción siguió evolucionando: para Abumanssur, El exorcista, estrenada en 1974, marcó un punto de inflexión en la representación cinematográfica del demonio.