Gibson celebra los 40 años de "Volver al Futuro" con una colección especial de guitarras

Entre otros artículos se encuentran camisetas, gorras, latas de púas, una correa de guitarra y una mini guitarra AXE HEAVEN.

Llega una edición limitada de los modelos usados en la película.

Para conmemorar el 40 aniversario de la película Volver al Futuro , Gibson ha lanzado una colección exclusiva de guitarras ES-345 .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Michael J. Fox , como el protagonista de la película, Marty McFly, toca una guitarra ES-345 Cherry Red en una de sus escenas más icónicas.

Así, para honrar lo que se conoce como el "Día de Volver al Futuro" (todos los 21 de octubre) por su importancia en la secuela de la película, Gibson ha lanzado una gama de guitarras, prendas y accesorios especiales.

La Edición de Coleccionista de la ES-345 de Volver al Futuro de 1955 de Gibson Custom Cherry Red está limitada a solo 88 guitarras en todo el mundo (un guiño a la máquina del tiempo DeLorean de la película, que necesitaba acelerar a 141 km/h) y cuenta con detalles de diseño exclusivos. Cuesta u$s19.999.

La Epiphone Volver al Futuro ES-345, por su parte, está limitada a 1985 guitarras para celebrar el año del estreno de la película. Cuesta u$s999.

Un video de Epiphone muestra la guitarra, incluye imágenes de Fox tocando la ES-345 durante la escena de baile de la película "Enchantment Under The Sea" y termina con una versión de una de las líneas más famosas de la película: "Supongo que están listos para esto y a sus hijos les va a encantar.

“Dar vida a esta guitarra ha sido un proyecto apasionante durante muchos años, y es increíblemente emocionante verlo finalmente hecho realidad”, dice Mark Agnesi, Director de Experiencia de Marca en Gibson. “Estamos sumamente orgullosos del resultado de estas guitarras; son realmente especiales. Esta es la guitarra que me inspiró, y a muchos otros de mi generación, a empezar a tocar”.

Ambos modelos están a la venta a través del sitio oficial de Gibson.