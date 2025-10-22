James Gunn habló sobre la película secuela de "Constantine" con Keanu Reeves: "Lo hemos hablado"

A principios de este año, Reeves declaró haber "presentado" un guion para la secuela de la película de 2005.

En una nueva entrevista, el codirector de DC Studios reveló lo que sabe sobre una posible continuación de la película de 2005 protagonizada por Reeves.

"Lo he hablado de vez en cuando. Lo he hablado con Keanu" , dijo Gunn en el podcast BobaTalks. "Pero aún no he leído ningún guion".

A principios de este año, Reeves declaró haber "presentado" un guion para la secuela de Constantine , en declaraciones a Inverse : "Llevamos más de una década [junto con el director Francis Lawrence ] intentando hacer esta película, y hace poco armamos una historia y se la presentamos a DC Studios, y dijeron: 'Ok'. Así que vamos a intentar escribir un guion".

Reeves hizo estos comentarios después de que Lawrence dijera que una secuela estaba "más cerca que nunca".

En la misma entrevista con Collider, Lawrence reveló que tuvieron una "gran idea" para la secuela, y agregó: "Hemos revisado varios cómics a lo largo de los años y analizado diferentes cosas". El cineasta dijo que la idea para la secuela surge de tener al personaje "rondándonos la cabeza durante 20 años y simplemente dándole vueltas a ideas, historias y personajes que nos encantan".

De qué trata Constantine

Constantine está basado libremente en Hellblazer de DC Comics/Vertigo Comics. Kevin Brodbin y Frank Cappello escribieron el guion basándose en una historia de Brodbin. Reeves da vida a John Constantine, un cínico fumador empedernido con la capacidad de percibir la verdadera apariencia de seres mitad ángeles y mitad demonios.

En 2023, Lawrence reveló que la secuela había sufrido algunos contratiempos debido a la huelga de guionistas , y declaró a Gamespot : "Tuvimos que superar muchos obstáculos para recuperar el control del personaje, porque otros controlaban el contenido de Vertigo. Nosotros tenemos el control".