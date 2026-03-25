Gillian Anderson dio nuevos detalles sobre el reinicio de la serie "The X-Files" de Ryan Coogler

La serie original estaba protagonizada por Anderson y David Duchovny como los agentes especiales del FBI Dana Scully y Fox Mulder, quienes investigaban casos relacionados con fenómenos paranormales.

Gillian Anderson está entusiasmada con el reinicio de la serie The X-Files de Ryan Coogler y elogió el episodio piloto tras leer el guion.

Hulu encargó un episodio piloto para el reinicio, que lleva mucho tiempo gestándose y que será escrito y dirigido por el ganador del Oscar Ryan Coogler.

Durante su aparición en Awesome Con, Anderson dio algunas pistas sobre el episodio piloto, revelando que había tenido "algunas conversaciones" con el director de Sinners, lo que podría llevarla a retomar su papel de la agente Dana Scully.

“Es un tipo genial y con mucho talento”, dijo Anderson sobre Coogler, y añadió que “el guion del episodio piloto es realmente bueno”.

“Yo diría que tengan la mente abierta y denle una oportunidad porque va a ser genial” , dijo. “Es algo diferente. Es diferente y especial, así que déjenlo pasar”.

Cómo será la nueva serie de The X-Files

En febrero, se informó que Danielle Deadwyler (The Piano Lesson) iba a coprotagonizar el episodio piloto en el que dos agentes del FBI con numerosas condecoraciones, pero muy diferentes entre sí, forjan un vínculo improbable cuando son asignados a una división cerrada hace mucho tiempo dedicada a casos que involucran fenómenos inexplicables.

Jennifer Yale (The Copenhagen Test) será la showrunner de la serie sobrenatural.

Coogler dio algunas pistas sobre el proyecto durante una aparición en un podcast el pasado abril, diciendo: "Llevo mucho tiempo entusiasmado con esto y estoy ansioso por retomarlo. Algunos de esos episodios, si hacemos bien nuestro trabajo, serán realmente aterradores. Vamos a intentar crear algo realmente genial y que sea algo para los verdaderos fans de Expediente X , y tal vez para algunos nuevos".

La serie original de The X-Files estaba protagonizada por Anderson y David Duchovny como los agentes especiales del FBI Dana Scully y Fox Mulder, quienes investigaban casos relacionados con fenómenos paranormales.

La serie se estrenó en Fox en 1993 y se emitió durante nueve temporadas. Dio lugar a dos largometrajes, The X-Files (1998) y The X-Files: I Want to Believe (2008), así como a una nueva versión en 2016, que se emitió en Fox durante dos temporadas.