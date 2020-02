Grabaciones

=“DNA”, Cerrone. BM 686503.

Ozzy, el inimitable

El tema que da su nombre a este disco extraordinario del ícono del heavy metal es un dueto junto a Elton John. A pesar de que ésta sí que es una pareja despareja, se trata de una gran balada melancólica, que casi podría pertenecer a algún disco de Duran Duran –de hecho, el estribillo está un poco copiado de un hit de esos ídolos del pop new romantic. Pero más allá de que el tema en cuestión, y la aparición de Elton John, llaman la atención, ese track es apenas un recreo en medio de la furia nihilista del resto de este álbum, que es un momento culminante en la carrera del Ozzy solista –sólo lo superan sus dos primeros opus, “Blizzard of Oz” y “Diary of a Madman”. Y lo más insólito es que este el primer trabajo en estudio del masticador de murciélagos en 10 años, e incluso casi se podría decir que es su primer disco respetable desde el “Down to Earth” de 2001. Evidentemente, reunirse con Black Sabbath para una última gira mundial le hizo bien a Ozzy, y por otro lado este álbum esta piloteado por los dos Guns’n Roses que valen la pena, el bajista y compositor de casi todas las canciones, Duff McKagan, y el violero Slash, entre muchos otros invitados. No sólo la música es explosiva, sino que además la voz de Ozzy está mejor que nunca, y cada letra expresa la visión nihilista de la vida y la muerte según el último de los auténticos heavys.

D.C.

=“Ordinary Man”, Ozzy Osbourne. Epic 972.375.