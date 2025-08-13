¿Habrá nuevas películas? Universal adquiere todos los derechos de la serie de libros de "Jason Bourne"







El estudio ya ha realizado cinco películas, una serie de televisión y un espectáculo de acrobacias en el parque temático de Universal en Orlando basados en la obra de Robert Ludlum.

¿Volverá Matt Damon a interpretar a Jason Bourne?

NBCUniversal ha adquirido todos los derechos, excluyendo la publicación, de la serie de libros Jason Bourne y Treadstone de Robert Ludlum, a perpetuidad, anunció la compañía el miércoles.

El acuerdo consolida el futuro de la franquicia "Bourne" en NBCUniversal, allanando el camino para nuevas películas y un legado continuo para el querido personaje de Ludlum y el mundo de espías que habita, según el comunicado oficial. Ahora podrán utilizar el personaje y su mundo en múltiples formatos, como cine, televisión y streaming.

Con el nuevo acuerdo, el productor Frank Marshall seguirá gestionando las próximas entregas de la serie cinematográfica, como lo ha hecho desde el principio, junto con Jeffrey Weiner y Ben Smith de Captivate. Captivate gestiona los derechos del patrimonio de Ludlum desde 2001.

Películas y series basadas en el universo de Bourne Universal ha estrenado cinco películas de la franquicia desde 2002: The Bourne Identity (que presentó a Matt Damon como el espía amnésico), The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum, The Bourne Legacy (una película derivada protagonizada por Jeremy Renner) y Jason Bourne, donde Damon y el director Paul Greengrass regresaron a la franquicia. En conjunto, las películas han recaudado más de 1.640 millones de dólares en taquilla mundial.

También hubo otro material: en 2019 se vio el spin-off televisivo de corta duración Treadstone, varios videojuegos y The Bourne Stuntacular, un espectáculo de acrobacias de otro nivel en el parque temático Universal Studios Orlando.

“Desde su debut en 2002, la icónica franquicia 'Bourne' ha transformado el género de espionaje con películas revolucionarias que marcan nuevos estándares para la acción cinematográfica”, declaró Peter Cramer, presidente de Universal Pictures, en un comunicado oficial. “Nos entusiasma seguir expandiendo el universo de 'Bourne' hacia el futuro con nuevas y emocionantes historias para el público global”. “Estamos encantados de que la franquicia 'Bourne' permanezca en Universal”, declaró Weiner, presidente y director ejecutivo de Captivate Entertainment y albacea testamentario de Ludlum, en un comunicado oficial. “Estamos deseando colaborar con el equipo de Universal para expandir la franquicia Bourne a las diversas plataformas de Universal”.

