Leonardo DiCaprio rechazó protagonizar una película de culto y 30 años después asegura: "Es mi mayor arrepentimiento"

El actor habló con el director Paul Thomas Anderson sobre cine y su primera colaboración juntos "Una batalla tras otra".

Leonardo DiCaprio fue entrevistado por, el director de su próxima película Una batalla tras otra , Paul Thomas Anderson y reveló que su mayor arrepentimiento profesional fue haber rechazado la oferta de Anderson para protagonizar Boogie Nights hace casi 30 años.

DiCaprio fue la elección original de Anderson para interpretar a Eddie Adams, el joven que abandonó la escuela secundaria y se convierte en una de las estrellas más populares de la industria del porno bajo el nombre de Dirk Diggler. Pero DiCaprio ya estaba comprometido con Titanic , un papel que lo convertiría en una estrella de cine mundial.

“Lo diré aunque estés aquí: mi mayor arrepentimiento es no haber hecho 'Boogie Nights'” , admitió DiCaprio en dialogo con el director para un articulo de la revista Esquire. “Fue una película profunda de mi generación. No me imagino a nadie más que a Mark [Wahlberg] en ella . Cuando por fin pude verla, pensé que era una obra maestra. Es irónico que seas tú quien se hace esa pregunta [sobre los arrepentimientos], pero es cierto”.

Según cuenta la historia, Anderson quería a DiCaprio en Boogie Nights después de ver al joven actor en The Basketball Diaries de 1995. Cuando rechazó el papel, DiCaprio le sugirió a Anderson que considerara contratar a su coprotagonista de The Basketball Diaries, Mark Wahlberg. El resto es historia.

Ahora, DiCaprio y Anderson están aquí 30 años después con Una batalla tras otra, su primera colaboración cinematográfica que se estrena en cines este septiembre. DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, un revolucionario fracasado que lucha por salvar a su hija adolescente, Willa (Chase Infiniti).

"¿Por qué nos tomó tanto tiempo?" Anderson le preguntó a DiCaprio sobre su trabajo conjunto.

“Sé que 'Una Batalla Tras Otra' ha estado en tu escritorio durante mucho tiempo”, respondió DiCaprio. “Fue una historia personal para ti en muchos sentidos y ciertamente pertinente al mundo en el que vivimos ahora mismo. Pero, en definitiva, querer hacer esta película era bastante simple: Llevo unos veinte años queriendo trabajar contigo, Paul, y me encantaba la idea del revolucionario fracasado que intenta borrar su pasado, desaparecer e intentar vivir una vida normal criando a su hija”.

Anderson también le preguntó a DiCaprio si alguna vez veía alguna de sus películas antiguas. El actor ganador del Óscar admitió: "Rara vez veo mis películas, pero siendo sincero, hay una que he visto más que otras. Es 'El Aviador'. Simplemente porque fue un momento muy especial para mí".

El Aviador marcó la segunda colaboración entre DiCaprio y Martin Scorsese. DiCaprio interpretó al magnate Howard Hughes en este drama biográfico y recibió una nominación al Óscar a mejor actor.

“Había trabajado con Marty [Scorsese] en 'Gangs of New York' y llevaba diez años con un libro sobre Howard Hughes”, explicó DiCaprio. “Estuve a punto de hacerlo con Michael Mann, pero surgió un conflicto y terminé presentándoselo a Marty. Tenía treinta años. Fue la primera vez, como actor, que me sentí parte integral de la producción, en lugar de simplemente un actor contratado para interpretar un papel. Me sentí responsable de una forma completamente nueva. Siempre me he sentido orgulloso y conectado con esa película, como parte fundamental de mi crecimiento en esta industria y al asumir el papel de un verdadero colaborador por primera vez”.

Una batalla tras otra se estrena en los cines el 25 de septiembre de la mano de Warner Bros.