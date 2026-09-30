Joaquín Levinton, cantante y líder de Turf, fue denunciado por abuso sexual

La denuncia fue realizada por una una mujer que dice haber mantenido una relación informal con él durante cinco años, desde 2015 hasta 2020.

El cantante y líder de Turf , Joaquín Levinton , fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal por una mujer que dice haber mantenido una relación informal con él durante cinco años, desde 2015 hasta 2020. Durante el vínculo, la denunciante relató haber vivido situaciones de violencia física y psicológica .

La periodista Karina Iavícoli dio a conocer detalles de la denuncia realizada en la Comisaría Vecinal 2-B, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, durante la tarde del lunes. “Ella lo denunció por abuso sexual con acceso carnal”, leyó en LAM (América TV).

La denuncia de la mujer, a quien llaman "La señora P" para preservar su identidad, sostiene que durante los años que duró el vínculo "sufrió reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína, y forzada a mantener, en esta situación, relaciones sexuales no consentidas".

Además, aseguró que el cantante guardaba un registro fílmico de dichos encuentros: "Mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas”, indica la denuncia.

La mujer señaló que ella accedía a esa dinámica porque "estaba enamorada de él" , pero que cuando se oponía, el cantante se tornaba violento, según especificó en la denuncia: “Cuando intentaba oponerme, él me insultaba severamente gritándome: 'Dale, hija de p...'. Asimismo, en una oportunidad, cuya fecha exacta no recuerdo, mientras estábamos en un encuentro con múltiples mujeres donde se realizaban orgías, intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió, tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme, logrando zafarme y escapar de la vivienda, siendo esa la ocasión en que ejerció violencia física directa sobre mi cuello, aunque sistemáticamente obstruía mis salidas de esa propiedad cuando manifestaba mi voluntad de no querer estar ahí".

No es la primera vez que "la señora P" se acerca a la Justicia para denunciar al cantante, ya que lo denunció penalmente en 2022, pero desistió de esta denuncia, "debido a que él se enteró de que ella lo había denunciado y él le pidió que la retirara", dijo Iavícoli.

Tras volver a encontrarse con el material audiovisual de los encuentros, decidió volver a realizar la denuncia. "El recuerdo de esos padecimientos sufridos, motivo por el cual ella le reenvía dicho material, advirtiéndole (a Levinton) que procedería a denunciarlo formalmente, ante lo cual él optó por bloquearme de sus canales de comunicación", detalla la denunciante.

La periodista detalló que, tras una comunicación con la mujer, la percibe "muy asustada" y que no cuenta con el apoyo de su círculo para mantener la denuncia: "Ella siente que hay un montón de gente que no le va a creer porque lo quieren un montón a Joaquín”.

“Ella se refiere a otras cosas que yo no pienso decir que son impronunciables y, en todo caso, ella, si algún día se anima o no a dar la cara, lo contará a ella; son cosas que, por eso, me contó a mí sobre él que ella sabría”, mencionó Iavícoli sobre el diálogo que compartió con la denunciante. “Es el peor delito que te puedas imaginar”, cerró.