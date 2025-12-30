Auge del turismo termal en Entre Ríos: cuánto cuesta vacacionar en el corredor de la ruta 14

Las consultas y acuerdos subieron en el corredor termal entrerriano. Cuánto cuesta alojarse, entradas, servicios y por qué el destino gana protagonismo.

La torre de toboganes es uno de los principales atractivos del complejo termal en Federación y refuerza la propuesta recreativa del turismo termal, que combina bienestar, entretenimiento y actividades para toda la familia

El turismo termal en Entre Ríos atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. De cara al verano 2026, los destinos ubicados sobre el corredor de la ruta nacional 14 registran un crecimiento interanual cercano al 30% en consultas y acuerdos, impulsado por una combinación de factores que van desde precios competitivos hasta una oferta cada vez más diversificada.

Localidades como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Villa Elisa, Concordia, San José, Federación y Chajarí , entre otras consolidaron su posicionamiento como polos turísticos que combinan termas, naturaleza, descanso y propuestas recreativas pensadas para familias, grupos de amigos y adultos mayores.

Desde el sector coinciden en que el termalismo dejó de ser una propuesta asociada únicamente al turismo terapéutico y se transformó en una experiencia integral, con parques acuáticos, gastronomía, actividades al aire libre, actividades deportivas y servicios adaptados a distintos presupuestos.

A lo largo del corredor de la ruta 14, el termalismo funciona como eje estructurante de la actividad turística. La mejora sostenida de la infraestructura local de cada departamento (en tierra entrerriana le dicen así a los municipios), la profesionalización de los servicios y la diversificación de la oferta permitieron ampliar el público objetivo y desestacionalizar la demanda, con niveles de ocupación que ya no dependen exclusivamente de los fines de semana largos o de los meses de invierno.

Resta ahora que se mejoren distintos tramos de la ruta nacional 14, recientemente concesionada, una obra clave para garantizar la movilidad segura de los miles de vehículos que circulan a diario por esta autovía.

Las termas de Colón a pasos del río Uruguay, con alta ocupación los fines de semana y se espera gran concurrencia para el verano

En Colón, uno de los destinos más consolidados del mapa termal entrerriano, las expectativas para el verano 2026 son altas. Sebastián García, gerente de Termas Colón, señaló que las reservas anticipadas marcan una temporada con muy buena afluencia de público. Según explicó, la propuesta termal se potencia al combinarse con otros atractivos del destino, como las playas sobre el río Uruguay, que suman más de 15 kilómetros de acceso libre y gratuito, y una amplia agenda de actividades recreativas.

Colón recibe mayoritariamente turistas provenientes del Área Metropolitana de Buenos Aires, "atraídos por la cercanía, la conectividad directa a través de la autovía 14 y la posibilidad de acceder a un descanso asociado a la naturaleza y al ritmo tranquilo", dijo García.

En términos de costos, una estadía promedio en Colón presenta valores variables según el tipo de alojamiento elegido. La ciudad ofrece desde hoteles cuatro estrellas hasta complejos de bungalows, cabañas, estancias y propuestas en zonas rurales. En líneas generales, una familia puede alojarse con valores que oscilan entre los $50.000 y los $150.000 por noche.

Colon Entre Ríos Propiedades Piscinas con distintas temperaturas permiten elegir la experiencia según cada preferencia

El complejo termal de Colón funciona como uno de los principales atractivos del destino. El ingreso general tiene un valor de $19.000 por persona para mayores de 11 años. Los jubilados acceden a un descuento del 60% y los menores de hasta 10 años abonan solo el 30% del valor general.

El acceso vehicular ronda entre $5.700 y $6.000 y permite estacionar durante toda la jornada dentro del predio. Además, existen descuentos del 25% para quienes se alojan en establecimientos adheridos a la plataforma Wynn Colón o son socios de YPF Serviclub.

Colon 2 En esta ciudad entrerriana además, esperan gran afluencia en febrero, cuando se realice la Fiesta Nacional de las Artesanías

El complejo cuenta con piletas termales, parque acuático, restaurante, spa, alquiler de equipamiento, actividades recreativas para niños, clases de aquagym y yoga, y amplios espacios verdes. García amplió: "La propuesta apunta a que cada visitante arme su propia experiencia, sin estructuras rígidas, en un entorno seguro y cuidado".

La 41° Fiesta Nacional de la Artesanía se celebrará del 12 al 16 de febrero de 2026 en el predio de acceso de Colón (ruta 135 y San Martín), con feria de artesanos, espectáculos y gastronomía.

Otro de los destinos que muestra un crecimiento sostenido

En Villa Elisa, la temporada de verano se presenta con expectativas positivas, aunque sin llegar a los niveles récord de años anteriores. Así lo señaló Fernando Graziani, responsable comercial de Termas Villa Elisa, quien advirtió que el turismo interno continúa condicionado por la situación económica general, un tipo de cambio que favorece la salida al exterior y una mayor competencia entre destinos termales a nivel nacional. Aun así, el balance proyectado es favorable y se espera cumplir con los objetivos previstos para la temporada alta.

Un factor clave para sostener la demanda es el posicionamiento que logró la ciudad tras ser distinguida como uno de los ocho mejores pueblos turísticos de la Argentina, reconocimiento que fortaleció su visibilidad a nivel nacional y funciona como un atractivo adicional.

Villa Elisa Entre Ríos Propiedades El complejo Termas Villa Elisa, desarrollado como resort termal en un predio de más de 40 hectáreas, que integra alojamiento, piscinas, spa, áreas verdes y servicios pensados para una estadía completa

Según explicó Graziani, el complejo Termas Villa Elisa se diferencia por su formato de resort termal, desarrollado en un predio de más de 41 hectáreas, que integra alojamiento, gastronomía, spa, recreación y entretenimiento en un mismo espacio. Esta propuesta permite a los visitantes resolver toda su estadía sin necesidad de trasladarse fuera del predio, una característica especialmente valorada por familias y adultos mayores.

La oferta de alojamiento es amplia y segmentada. Incluye camping con parcelas equipadas, un hotel dos estrellas con cercanía directa a las piscinas, eco-módulos construidos a partir de contenedores reutilizados, bungalows de distintas capacidades y un hotel cuatro estrellas superior orientado al segmento premium.

Villa Elisa Entre Ríos Propiedades Familia disfruta de un momento de descanso al aire libre dentro del predio de Termas Villa Elisa, un complejo que combina aguas termales, áreas verdes y propuestas recreativas pensadas para todas las edades

En cuanto al acceso al complejo, a partir del 1° de enero de 2026 la entrada general tendrá un valor de $21.500, con tarifas diferenciadas para jubilados, menores y residentes locales, además de un acceso vehicular independiente. Graziani destacó que quienes se alojan dentro del complejo abonan la entrada una sola vez durante toda la estadía, lo que representa un incentivo económico adicional. Los jubilados acceden a un descuento del 25% y las personas con discapacidad cuentan con ingreso bonificado bajo determinadas condiciones.

Pionera del turismo termal en la Argentina

Federación, al norte de la provincia, completa el mapa de los destinos con mayor protagonismo. Ezequiel Marozzini, secretario de Turismo de Federación, afirmó que la demanda para el verano es muy positiva, con un crecimiento interanual sostenido en consultas, reservas y niveles de ocupación. El producto termal se potencia durante la temporada estival al combinarse con propuestas como el parque acuático, el lago, los eventos culturales, la Fiesta Nacional del Lago y los carnavales.

Federación Playa Grande Entre Ríos Propiedades Playa Grande en Federación, otro lugar muy elegido por quienes priorizan vacacionar cerca de las termas

A diferencia de otros destinos, el parque termal y acuático de Federación no cuenta con alojamiento propio, pero concentra cerca del 80% de la oferta hotelera de la ciudad en un radio de 500 a 800 metros. La ciudad dispone de unas 12.000 plazas que abarcan hoteles de distintas categorías, apart hoteles, bungalows, alquileres temporarios y camping, lo que permite adaptarse a diversos presupuestos.

El valor de la entrada general en Federación es de $18.000. Los jubilados y contingentes de adultos mayores abonan $13.000 por persona, mientras que los menores de 12 años pagan $10.000. El ingreso incluye el acceso tanto al parque termal como al parque acuático, lo que constituye uno de los principales diferenciales del destino. "Existen además beneficios especiales para personas con discapacidad, con descuentos significativos e ingresos bonificados en determinados casos", detalló Marozzini.

Federación Entre Ríos Termas Propiedades Vista aérea del complejo termal de Federación, uno de los polos turísticos más consolidados del norte entrerriano, con parques acuáticos, piscinas de distintas temperaturas y una fuerte afluencia de visitantes durante el verano

Desde el sector público y privado coinciden en que el crecimiento del turismo termal en Entre Ríos durante los últimos 20 años responde a varios factores. La presencia de un acuífero con aguas de excelentes propiedades, la ubicación estratégica de la provincia, la cercanía con grandes centros urbanos y la mejora sostenida de la infraestructura vial resultaron claves.

Marozzini concluyó que el desafío hacia adelante pasa por seguir invirtiendo, fortalecer la conectividad, mejorar la promoción y avanzar en estándares de sustentabilidad y calidad. La reciente apertura del aeropuerto de Concordia aparece como una oportunidad para comenzar a captar turismo internacional y ampliar el alcance del corredor termal.