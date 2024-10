Harrison Ford reveló la razón de por qué a sus 82 años sigue actuando

El actor no piensa en el retiro y próximamente se lo podrá ver en la segunda temporada de "Shrinking".

Harrison Ford, que próximamente tendrá su debut en Marvel , ha revelado el motivo por el que sigue actuando activamente y por qué no tiene pensado retirarse aun.

En una nueva entrevista con el portal Vanity Fair, le preguntaron a Ford qué es lo que le aporta la actuación que le ha impedido retirarse. Respondió a la publicación: “Vaya, lo que me aporta es un contacto humano esencial . Puedo imaginarme a gente con gran talento y experiencia... Es divertido trabajar con esta gente”.

En otra parte de la charla, Ford reflexionó sobre su interpretación de Han Solo y por qué el personaje tuvo eco entre los espectadores: “Era un personaje comprometido con su ignorancia . Profundamente comprometido con su ignorancia. Pero si hubiera carecido de sentido del humor, no habría sido divertido para el público. Vi esa [interpretación] como una actuación física que transmitía información del personaje. Siempre sentí que apenas contenía sus impulsos físicos”.

A principios de este mes, el veterano actor reveló que antes de actuar, había intentado trabajar como chef “por períodos de tiempo relativamente cortos, hasta que se enteraron de mí y me despidieron”.

“Mi primer trabajo fue cocinar en un hospital. No sé qué les dije, pero me dieron un cuchillo y un manojo de zanahorias, y me corté esta parte del dedo en cuestión de minutos”, explicó. “Pero el departamento de coser el dedo estaba justo al final del pasillo, y justo después de eso era donde te despedían por mentir sobre [sus habilidades culinarias]”.

El actor aparecerá en la segunda temporada de Shrinking, que se lanzará en Apple+ este miércoles (16 de octubre).