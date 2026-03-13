Harry Styles vuelve a Saturday Night Live: será anfitrión y presentará su nuevo disco + Seguir en









La estrella de la música británica será host por segunda vez en el ciclo de humor luego de seis años.

Styles vuelve a SNL para presentar su nuevo disco.

Harry Styles será tanto el anfitrión como el artista invitado de la nueva emisión de 2026 de Saturday Night Live, la cual está programada para este sábado 14 de mazo.

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La nueva emisión de SNL podrá disfrutarse en exclusiva para Latinoamérica a través de Universal Comedy, completamente en vivo. La versión subtitulada estará disponible una semana después de su estreno en la app de Universal+.

El regreso de Harry Styles a Saturday Night Live Harry Styles se presenta como host del ciclo por segunda vez, días después del lanzamiento global de su cuarto álbum de estudio, el anticipado Kiss All The Time. Disco, Occasionally, sucesor del ganador del Grammy, Harry’s House, el trabajo discográfico que lo terminó de consolidar como el nuevo Rey del Pop.

Esta es la era de Harry Styles. En la última década se convirtió en una de las figuras más influyentes de la cultura contemporánea, pero sigue alcanzando nuevos hitos.

Asimismo, el artista británico cumplirá doble función en el ciclo de humor, despuntando sus dotes cómicas y su indiscutible brillo y energía como performer, algo que ya había llevado a cabo en Saturday Night Live en noviembre de 2019.

Embed - Saturday Night Live on Instagram: "@harrystyles double duty!!! THIS SATURDAY!" View this post on Instagram Su participación como presentador será técnicamente la séptima vez que Harry Styles forme parte del programa, si contamos su cameo en la apertura de la temporada 46. Universal+ transmite la nueva temporada de Saturday Night Live en exclusiva para Latinoamérica completamente en vivo a través de Universal Comedy. La versión subtitulada estará disponible una semana después de su estreno en la app de Universal+.