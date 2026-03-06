Ryan Gosling y Gorillaz llegan a Saturday Night Live: cómo y dónde ver el programa + Seguir en









Gosling se presenta como anfitrión del ciclo por cuarta vez. La banda liderada por Damon Albarn, y el artista Jamie Hewlett, debutará en el ciclo con su flamante álbum de estudio, "The Mountain".

Este sábado se vivirá una noche especial en el clásico programa de humor.

Universal+ anunció que el actor Ryan Gosling será el anfitrión, y Gorillaz la banda musical de la nueva emisión de 2026 de Saturday Night Live. La emisión del próximo SNL está programada para este sábado 7 de marzo, y podrá disfrutarse en exclusiva para Latinoamérica a través de UNIVERSAL COMEDY, completamente en vivo.

La versión subtitulada estará disponible una semana después de su estreno en la app de Universal+.

Ryan Gosling y Gorillaz llegan a Saturday Night Live Ryan Gosling se presenta como anfitrión del ciclo por cuarta vez, en el marco del estreno mundial de su anticipado film, Project Hail Mary, el ambicioso largometraje de ciencia ficción en el que interpreta a Ryland Grace, un astronauta que debe salvar la humanidad.

En sus previas apariciones en Saturday Night Live, Gosling demostró su enorme talento para el manejo del humor y los gags, y su última participación en abril de 2024 le valió una nominación al Emmy en la categoría de Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia.

En cuanto a Gorillaz, la exitosa banda británica creada por el músico de Blur, Damon Albarn, y el artista Jamie Hewlett, debutará en el ciclo y dará a conocer su flamante álbum de estudio, The Mountain.

