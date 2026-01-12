En tiempos donde un sello de “recomendado” decide qué vemos, una serie con puntaje perfecto en agregadores como Rotten Tomatoes debería ocupar la portada. Sin embargo, entre estrenos ruidosos y algoritmos caprichosos, una comedia rara de HBO Max se esconde a la vista y espera que alguien la encuentre.
La serie de HBO Max que tiene 100% de criticas positivas y pasó desapercibida para muchos
HBO Max tiene una serie breve y rarísima que convierte un accidente mínimo en paranoia total: humor negro, tensión y un puntaje perfecto.
Esa joyita se llama La silla (también figura como La empresa de sillas) y arranca con una situación mínima que se vuelve pesadilla: un ascenso que promete y una silla que se rompe delante de todos. Desde ahí, la historia se deja llevar por la obsesión, la vergüenza ajena y una conspiración corporativa cada vez más delirante.
De qué trata La silla, la imperdible serie de HBO Max
La trama sigue a Ron Trosper, un directivo de una constructora que celebra un salto profesional hasta que un accidente absurdo lo deja expuesto: la silla se parte y él termina en el piso frente a sus compañeros. Cualquiera seguiría adelante, pero Ron no puede. Lo que para otros es anécdota, para él se convierte en el inicio de una cruzada.
A partir de ese golpe, la serie se corre del simple chiste y arma un descenso hacia una madriguera de sospechas: proveedores, oficinas, reuniones y una sensación constante de que “algo” se cocina detrás del mobiliario. El absurdo crece escena a escena y mezcla sátira de trabajo con nervio de thriller, como si la rutina corporativa se torciera hasta el límite.
Detrás de esa rareza están Tim Robinson y Zach Kanin, especialistas en estirar la incomodidad hasta volverla arte. La comedia juega con la línea fina entre lucidez y estupidez, y propone un universo donde el empecinamiento se vuelve motor narrativo: cuanto más insiste Ron, más se deforma la realidad que lo rodea.
HBO Max: tráiler de La silla
HBO Max: elenco de La silla
Tim Robinson
Lake Bell
Sophia Lillis
Will Price
Joseph Tudisco
Lou Diamond Phillips
