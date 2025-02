HBO y Max anticipan el estreno de la segunda temporada de "The Last of Us" con nuevas imágenes

HBO y Max compartieron nuevas imágenes de la segunda temporada de la serie dramática original de HBO y ganadora del Emmy, The Last of Us , que se estrenará en abril.

El nuevo elenco previamente anunciado incluye a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O’Hara será estrella invitada.

21550500_825533_4000x6000.jpg

The Last of Us está escrita y producida ejecutivamente por Craig Mazin y Neil Druckmann. La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y también es producida ejecutivamente por Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells. Compañías productoras: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog.