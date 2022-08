HBO da luz verde a una serie de comedia sobre el rodaje de una película de superhéroes

La historia piloto fue escrita por Jon Brown, Keith Akushie y Armando Iannucci, con Brown y Akushie escribiendo el piloto. Brown también se desempeñará como escritor, productor ejecutivo y showrunner, con Akushie como productor ejecutivo y guionista. Marina Hyde se adjunta como escritora y productora ejecutiva. Iannucci será productor ejecutivo a través de Dundee Productions. Sam Mendes se adjunta para dirigir el piloto y será productor ejecutivo a través de Neal Street Productions. Pippa Harris, Nicolas Brown y Julie Pastor de Neal Street también serán productores ejecutivos.

Iannucci es mejor conocido por el público por crear la sátira política de HBO aclamada por la crítica Veep, que fue una adaptación estadounidense de la comedia de situación británica de Iannucci The Thick of It. La serie fue una de las principales ganadoras de premios durante su ejecución, incluyendo el Emmy a la mejor serie de comedia tres años seguidos. Iannucci, quien actualmente tiene un acuerdo general con HBO, también creó la serie de comedia de cable premium Avenue 5.

El piloto marcará la primera vez que Mendes dirige para televisión, aunque ha sido productor ejecutivo de varios programas de televisión en el pasado. Mendes ganó el Premio de la Academia al mejor director por la película American Beauty. Fue nominado en la misma categoría en 2019 por la película de guerra 1917, obteniendo también nominaciones a mejor película y mejor guión original. Sus otros créditos como director incluyen las películas de James Bond Spectre y Skyfall, Road to Perdition, Jarhead y Revolutionary Road.