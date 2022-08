Warner Bros. retrasa la llegada de Elvis a HBO Max

Para David Zaslav, esto fue un grave error. En una conferencia celebrada este jueves frente a los accionistas, el nuevo líder de Warner Bros. Discovery declaró que “no tenía sentido económico” darle tanta prioridad a HBO Max, y mucho menos desarrollar películas caras teniendo como destino directo el streaming. Esto justificaba (además de la deducción de impuestos) la cancelación del estreno de Batgirl, y mientras se teme que acabe pasando lo mismo con Supergirl o Blue Beetle, todo redunda en la pérdida de importancia de HBO Max como ventana. De la cual el retraso de Elvis, película de Warner Bros. que está teniendo una recaudación estupenda, es la última señal.

Elvis se estrenó el 24 de junio en cines de todo el mundo, y según la ventana de 45 días le tocaría incorporarse a HBO Max este 9 de agosto. Debería correr la suerte de la citada The Batman o de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore, pero según el portal IndieWire ese no es el plan de Zaslav. Así, este 9 de agosto Elvis pasará a estar disponible para alquiler digital (modalidad que no tiene por qué afectar a la taquilla si el título sigue en cartelera), pero no lo estará todavía en HBO Max.

Como no ha habido ningún comunicado al respecto, tampoco es seguro que vaya a sentar un precedente, pero todos los planes de Zaslav apuntan a algo así. Elvis es, por tanto, la primera película en desafiar la ventana de 45 días, y quizá la que traiga su fin prematuro. Si surte efecto no es descabellado que la competencia empiece a mirar con otros ojos la exhibición convencional.