HBO Max confirma la fecha de estreno de The Last of Us

“The Last of Us” está protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie, dos sobrevivientes en una América postapocalíptica invadida por monstruos parecidos a zombis llamados clickers. Una enfermedad mortal llamada hongo cordyceps ha devastado el mundo y ha convertido a sus víctimas en cascarones tambaleantes con esporas parecidas a hongos que crecen de sus cuerpos. Al igual que en el videojuego original, Joel debe viajar por todo el país con Ellie en una importante misión, mientras esquiva clickers, bandidos y todo tipo de peligros.

The Last Of Us _ Teaser _ HBO Max.mp4

El elenco incluye a Gabriel Luna como el hermano de Joel, Tommy; Merle Dandridge como Marlene, la líder del grupo rebelde llamado Fireflies; Nico Parker como la hija de Joel, Sarah, Murray Bartlett como Frank; Nick Offerman como Bill; Jeffrey Pierce como Perry; y Anna Torv como Tess. Troy Baker y Ashley Johnson, quienes interpretaron a Joel y Ellie en el videojuego “Last of Us” y su secuela, también aparecerán en el programa en papeles no revelados.

Craig Mazin, el creador ganador de un Emmy de "Chernobyl", es cocreador y productor ejecutivo junto con Neil Druckmann, copresidente del estudio de videojuegos Naughty Dog, que creó "The Last of Us".