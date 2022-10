HBO Max estrena la segunda temporada de The White Lotus

The White Lotus - Temporada 2 _ Tráiler oficial _ Español subtitulado _ HBO Max.mp4 HBO Max

"En lugar de volver a la mesa de trabajo y pensar en un nuevo proyecto, dije: 'Si quieren otra temporada de The White Lotus, podemos hacerla de nuevo'. No sabía lo que sería, pero esperaba que estuvieran interesados porque fue muy divertido hacer la primera temporada. Aunque sentí que debía cambiar mi enfoque de cómo crear a los personajes; dejar que algo se sienta un poco más natural y no tan guionado”, dice Mike White, el creador, director y guionista de esta historia.

Jennifer Coolidge está de regreso como la irreverente Tanya McQuoid, acompañada por F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Beatrice Grannò, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander. También participan Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, Simona Tabasco y Leo Woodall.

La segunda temporada de The White Lotus estrena este domingo 30 de octubre en HBO Max y HBO.