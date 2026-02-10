Úrsula Corberó y el Chino Darín fueron padres por primera vez: qué nombre le pusieron al bebé

La pareja mantiene el bajo perfil y, por el momento, no trascendieron detalles sobre el nombre ni la fecha exacta del nacimiento. Existía dudas sobre si nacería en España o la Argentina.

La pareja eligió Barcelona para el nacimiento, en línea con la vida que construyeron juntos lejos de la exposición mediática.

Los actores Úrsula Corberó y el Chino Darín se convirtieron en papás por primera vez. La actriz catalana dio a luz en una clínica de Barcelona, ciudad que eligieron pese a los rumores que indicaban que el nacimiento podía darse en Buenos Aires o Madrid.

Por el momento, la pareja no realizó anuncios públicos ni se conocen más datos sobre la llegada del bebé. Corberó había confirmado su embarazo el 9 de septiembre de 2025 con una imagen íntima en redes sociales y una frase que rápidamente se viralizó: “Esto no es IA”.

Por su parte, la última publicación del Chino Darín fue el fin de semana, mostrando una imagen de Úrsula luciendo su panza y con el texto: "May the force be with you @ursulolita" (en español, "que la fuerza esté con vos").

El romance entre el Chino Darín y Úrsula Corberó comenzó en 2015 , cuando coincidieron en el rodaje de La Embajada, la ficción española que marcó el inicio de su vínculo. En aquel momento, él daba sus primeros pasos firmes en Europa y ella todavía no había alcanzado la proyección global que llegaría con La Casa de Papel.

Tras el final del rodaje, la relación atravesó idas y vueltas entre Argentina y España. La distancia nunca fue un impedimento: por el contrario, fortaleció un lazo que siempre eligió la discreción y el bajo perfil frente a la exposición mediática.

Con el tiempo, se instalaron juntos en Barcelona, compartieron proyectos y también momentos familiares clave, como la primera visita de Úrsula a la Argentina y su integración al clan Darín. Incluso, Ricardo Darín no dudó en elogiarla públicamente: “Lo más lindo de España es ella”, dijo en una alfombra roja.

A una década de aquel primer encuentro, la pareja suma ahora su capítulo más feliz. Con la llegada de su primer hijo, consolidan una historia de amor construida paso a paso, lejos del escándalo y fiel a una intimidad que siempre defendieron.

Ricardo Darín reveló cómo se enteró de que será abuelo: "Estamos muy contentos"

El actor Ricardo Darín contó en el programa radial de Andy Kusnetzoff cómo se enteró que será abuelo, luego de que Úrsula Corberó anunciara que espera su primer hijo con Chino Darín.

"Estamos muy contentos y felices, toda la familia y amigos. Una de las cosas que más reconforta es ver que a mucha gente le genera alegría, en medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine. Lo lindo es ver que la gente se ponga contenta, la cantidad de mensajes y cosas lindas que dicen es muy entusiasmante", dijo Ricardo Darín.

El actor reveló que hace tiempo sabe la noticia, pero lógicamente no iba a decir nada hasta que no lo anuncien: "Hace rato que lo sé, ahora tomó estado público. Me lo contó normal, como suelen ocurrir estas cosas, esperamos al tercer mes que implica la prudencia, estamos expectantes y muy felices, con los estudios y ecografías".