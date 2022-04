Red Hot Chili Peppers: estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y nuevo disco

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCbx8_SuPaS0%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAO6NZA1Tbe2iVJPBx6ktJleioxGr8vWdMopZABxiA4hdVKl5XjQrQUctdD08p3vXnz53yjf1Tm5wC9NiMNPTUY1BuZBOn0DZAjUI8RPUNBusw7DLmOXKUdpSLraKF0DtHcykTkvOcnrmFBWUB4eMnTqU7VmpygZDZD View this post on Instagram A post shared by Red Hot Chili Peppers (@chilipeppers)

Por su parte, el cantante Kiedis contó: “Vomité sin querer en cada estrella del Salón de la Fama durante mi vida. Sin duda he dormido arriba de ellas”.

“Los chicos de nuestra casa, Hollywood, finalmente tienen su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esperamos tanto tiempo por cuestión de agenda para dedicarles su estrella, y estamos emocionados de darles la bienvenida a nuestra familia”, destacó la productora Ana Martínez.

Con casi cuatro décadas de historia, los Red Hot Chili Peppers son uno de los grupos más famosos del sur de California. Ganaron seis premios Grammy, vendieron más de 80 millones de álbumes, y sus clips superan los 5 mil millones de visitas en YouTube.

“Unlimited Love”, lo nuevo de los Red Hot Chili Peppers

Publicado el 1 de abril, es el duodécimo trabajo de la banda californiana, que tiene un sonido nuevo, más fresco. “Black Summer” fue su primer adelanto que está influenciado por Jimi Hendrix.

El guitarrista Frusciante contó que trabajaron en “más de 50 canciones” durante las sesiones con el icónico productor Rick Rubin, que trabajó con ellos en Blood Sugar Sex Magik (1991), Californication (1999), By The Way (2002) y Stadium Arcadium (2006). “Tenemos suficiente cosas grabadas que nos encantan”, completó.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCbz6GX-LYbG%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAO6NZA1Tbe2iVJPBx6ktJleioxGr8vWdMopZABxiA4hdVKl5XjQrQUctdD08p3vXnz53yjf1Tm5wC9NiMNPTUY1BuZBOn0DZAjUI8RPUNBusw7DLmOXKUdpSLraKF0DtHcykTkvOcnrmFBWUB4eMnTqU7VmpygZDZD View this post on Instagram A post shared by Red Hot Chili Peppers (@chilipeppers)

En una reciente entrevista publicada en Reino Unido en el medio especializado NME, el vocalista Anthony Kiedis reconoce la importancia del retorno de Frusciante a la banda: "Fue el cambio más monumental en nuestras vidas". De su mano, indica el artículo, en este álbum vuelven "los riffs melancólicos, coros de himnos y melodías suavemente cantadas", conectando con otros álbumes míticos en los que el guitarrista aún militaba en sus filas, como "Californication" (1999) y "By The Way" (2002).

Además sobre el disco nuevo Anthony Kiedis reveló que la elección de los 17 temas nuevos fue de manera democratica, y fue votado por la banda y Rubin.

“Unlimited Love” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.