Huelga de actores en Hollywood: las películas y series que se verán afectadas

House of the Dragon.

Esta es la primera huelga que involucra a los actores desde 1980, y la primera donde se alían con los guionistas desde 1960, cuando Ronald Reagan era presidente del SAG. Una situación extraordinaria que no hará sino agravar la parálisis en la que está sumido Hollywood. Hasta ahora las grandes compañías habían logrado mantener alguna de sus producciones en pie a condición de no tener guionistas en el set, pero desde hoy tampoco pueden tener intérpretes.

Series afectadas por la huelga de actores

House of the Dragon, la serie que sigue indagando en el pasado de Game of Thrones no logró completar su rodaje a tiempo y la decisión de SAG-AFTRA frenó las filmaciones en Reino Unido y España.