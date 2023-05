Huelga de guionistas en Hollywood: estudios le demandan a los showrunners que sigan trabajando

En una carta enviada a trabajadores de programas para ABC, propiedad de Disney , el canal dice que los showrunners y guionistas-productores "no están excusados" de realizar sus deberes que no sean escritura . Además, menciona que su acuerdo de servicios requiere que sigan trabajando incluso si el sindicato de guionistas los multara por hacerlo.

"Tus deberes cómo showrunner y/o productor no están excusados, suspendidos o finalizados hasta y a menos que sea notificado por escrito por el estudio", dice la carta, a la que tuvo acceso The Hollywood Reporter y agrega: "El estudio tiene la intención de seguir trabajando durante la huelga del sindicato de guionistas y estamos legalmente habilitados a hacerlo"

El medio especializado IndieWire confirmó la veracidad de la carta y que HBO y HBO Max habían enviado mensajes similares a sus empleados. "Si sos un productor que no tiene tareas de escritura y no sos miembro del sindicato de guionistas no pueden prohibirte trabajar", expresa la carta de los estudios de Warner Bros. Discovery.

Otra fuente de un tercer estudio, que pidió mantenerse en anonimato, confirmó que esto no es algo que este sucediendo de manera conjunta entre los estudios agrupados en la AMPTP (que negocia con el sindicato de guionistas) pero que la situación cambia todo el tiempo y más cartas de este estilo podrían enviarse.

En el texto de ABC, hay una sección de preguntas y respuestas que argumenta que están habilitados por la ley federal a trabajar a pesar de la huelga y que los showrunners están "obligados" a realizar tareas que no sean de escritura, incluyendo trabajo de post-producción, como cortar escenas, o incluso alterar diálogos durante el rodaje. Las reglas designadas por el sindicato de guionistas dejan en claro que durante la huelga sus miembros no pueden realizar ninguna tarea que incluya retocar o reescribir partes del guión. Incumplirlo podría llevar a los showrunners a recibir multas o acciones disciplinarias por parte del sindicato.

huelga de guionistas succession (chica) Redes

La organización que representa a los grandes estudios de Hollywood respondió a las demandas comunicadas por el sindicato de guionistas para iniciar su huelga. En un documento de cuatro páginas, la AMPTP argumentó que los escritores reciben beneficios que no tienen "casi nada que ver" con los trabajos freelance, que estos acusan que los estudios fomentan.

Los estudios también rechazaron la necesidad de un mínimo de empleados en las salas de guionistas y declararon que es "incompatible con la naturaleza creativa de la industria". El sindicato de guionistas propuso que para, la mayoría de las series, se requiera un grupo de entre seis y 12 escritores.

"No estamos de acuerdo con aplicar una solución estándar para todas las series cuando son únicas y diferentes en su enfoque para contratar creativos", explicó la AMPTP y agregó: "Algunos guionistas son la única voz en un show y otros trabajan solo con equipos chicos. Estas propuestas impiden estos casos". Este punto fue uno de los que llevaron al llamado a huelga dado que, si bien los guionistas lo plantearon como una primera oferta, los estudios se negaron a negociarlo.

La AMPTP también se refirió a los pedidos del sindicato sobre el uso de inteligencia artificial. En este sentido, la organización dijo que la inteligencia artificial "presenta preguntas difíciles e importantes para todos tanto legalmente como en lo creativo". "Por ejemplo, los guionistas quieren poder usar esta tecnología como parte de su proceso creativo, sin cambiar como se determinan los créditos, algo complicado debido a que el material de una inteligencia artificial no se puede poner bajo copyright", argumentaron y sentenciaron: "Es algo que requiere mucho más discusión y a eso nos comprometimos".

Para la organización que agrupa a los estudios de Hollywood, ellos realizaron una oferta que incluye "el aumento de sueldo base más grande que se les haya ofrecido en 25 años. Los estudios ofrecieron subir los sueldos 4% el primer año de un nuevo acuerdo, con subas de 3% y 2% los años siguientes. En cambio, el sindicato de guionistas pide que sus salarios crezcan un 6% este año, 5% el próximo y 5% antes de un nuevo acuerdo.

espec Guionistas_opt.jpeg debate. El Gremio de Guionistas de EE.UU. admitirá el uso de la IA.

El sindicato de guionistas discute cada tres años un nuevo acuerdo con la AMPTP, cámara que agrupa a los grandes estudios y compañías de Hollywood (Netflix, Paramount, Warner Bros. Discovery, Fox, Disney, Comcast/NBCUniversal, Apple y Amazon, entre otras). Después de la pandemia y en plena crisis del modelo de negocios del streaming, la WGA consideró que la situación de los guionistas se precarizó a niveles ya insostenibles.

"La supervivencia de la escritura como una profesión está en juego", expresó la WGA en un comunicado que detallaba: "De la mano del giro de la industria al streaming, los guionistas encontramos nuestro trabajo devaluado en todas sus instancias. Mientras las ganancias de las compañías siguen siendo altas y el gasto en contenido creció, los escritores nos quedamos atrás".

En ese marco, el sindicato aseguró que "las compañías utilizaron la transición al streaming para recortar el salario de los guionistas y separar el proceso de escritura de la producción, empeorando las condiciones de trabajo en todos los niveles" y sentenciaron: "La AMPTP quiere crear una economía de trabajo freelance donde antes podías tener una carrera de tiempo completo".